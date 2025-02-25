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Менше половини держслужбовців у США виконали вимогу Маска відзвітувати про роботу

Київ • УНН

 • 32794 перегляди

Понад мільйон федеральних службовців США надіслали звіти про свою роботу на вимогу Ілона Маска. Частина відомств проігнорувала директиву, а Білий дім заявив, що кадрові рішення залишаються за департаментами.

Понад мільйон федеральних службовців відповіли на директиву Ілона Маска з вимогою надіслати п'ять пунктів для обґрунтування своєї посади та продуктивності праці. Крайній термін відповіді настав 24 лютого опівночі. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Я можу оголосити, що ми отримали понад мільйон працівників, які вирішили взяти участь у цьому дуже простому завданні, знову ж таки, надіславши п'ять пунктів своєму безпосередньому керівнику або менеджеру

 - сказала прессекретар Білого дому Кароліна Левітт журналістам.

Видання зазначає, що вимога Маска викликала плутанину у Вашингтоні, оскільки багато відомств, зокрема Пентагон, Державний департамент і Міністерство внутрішньої безпеки, наказали своїм співробітникам ігнорувати директиву.

Цифра в один мільйон означає, що менше половини з приблизно 2,4 мільйона цивільних федеральних службовців відповіли на електронний лист. Маск погрожував, що працівники, які не відповіли на повідомлення, вважатимуться такими, що подали у відставку, але керівництво Білого дому заявило, що всі кадрові рішення залишаються за відомствами. Левітт уточнила, що кожен департамент буде приймати рішення про найм і звільнення.

Нагадаємо

Раніше Агентство, яке здійснює нагляд за федеральними працівниками в США, заявило, що можна не звертати увагу на лист.

У внутрішній електронній розсилці Міністерства юстиції Управління управління персоналом (OPM) повідомило федеральним агентствам, що службовці не можуть бути звільнені за ігнорування запиту Маска і не зобов’язані на нього відповідати. Водночас OPM застерегло працівників від розголошення конфіденційної інформації у разі добровільної відповіді.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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