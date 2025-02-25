Менее половины госслужащих в США выполнили требование Маска отчитаться о работе

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Более миллиона федеральных служащих США прислали отчеты о своей работе по требованию Илона Маска. Часть ведомств проигнорировала директиву, а Белый дом заявил, что кадровые решения остаются за департаментами.

Более миллиона федеральных служащих ответили на директиву Илона Маска с требованием прислать пять пунктов для обоснования своей должности и производительности труда. Крайний срок ответа наступил 24 февраля в полночь. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Я могу объявить, что мы получили более миллиона работников, которые решили принять участие в этом очень простом задании, опять же, отправив пять пунктов своему непосредственному руководителю или менеджеру

 - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт журналистам.

Издание отмечает, что требование Маска вызвало путаницу в Вашингтоне, поскольку многие ведомства, в том числе Пентагон, Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности, приказали своим сотрудникам игнорировать директиву.

Цифра в один миллион означает, что менее половины из примерно 2,4 миллиона гражданских федеральных служащих ответили на электронное письмо. Маск угрожал, что работники, которые не ответили на сообщение, будут считаться подавшими в отставку, но руководство Белого дома заявило, что все кадровые решения остаются за ведомствами. Левитт уточнила, что каждый департамент будет принимать решение о найме и увольнении.

Напомним

Ранее Агентство, которое осуществляет надзор за федеральными работниками в США, заявило, что можно не обращать внимание на письмо.

Во внутренней электронной рассылке Министерства юстиции Управление управления персоналом (OPM) сообщило федеральным агентствам, что служащие не могут быть уволены за игнорирование запроса Маска и не обязаны на него отвечать. В то же время OPM предостерегло работников от разглашения конфиденциальной информации в случае добровольного ответа.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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