Мелітополь залишився без готівки напередодні свят
Київ • УНН
В окупованому Мелітополі напередодні свят зникла готівка з банкоматів, що позбавило мешканців доступу до власних грошей. Готівка спрямовується на потреби окупаційних структур, а цивільне населення отримує її за залишковим принципом.
Деталі
Зазначається, що для мешканців це означає фактичну втрату доступу до власних грошей у період підвищених витрат. При цьому пояснення про "тимчасові технічні збої" не переконують - проблема носить системний характер.
Готівку в першу чергу спрямовують на потреби окупаційних структур і пов’язаного з ними бізнесу, тоді як цивільне населення отримує її за залишковим принципом
У ЦНС додають, що в умовах нестабільного інтернету й перебоїв із терміналами саме готівка залишається єдиним способом розрахунку для більшості людей.
Нагадаємо
Мешканці окупованої Донеччини скаржаться на багатогодинні черги до пунктів обслуговування мобільних операторів через масове блокування номерів і примусову перереєстрацію SIM-карт.
