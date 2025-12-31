Мелітополь залишився без готівки напередодні свят

$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 14726 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 37121 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 29073 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 26101 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 25741 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 19572 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 18388 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23707 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 36503 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22734 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський 30 грудня, 19:25 • 12440 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 8634 перегляди
Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається30 грудня, 20:30 • 11036 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto01:06 • 13344 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят01:42 • 5250 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 37140 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 40662 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 36503 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 63185 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 61742 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 8804 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 37130 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 21977 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 33713 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 46924 перегляди
Мелітополь залишився без готівки напередодні свят

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В окупованому Мелітополі напередодні свят зникла готівка з банкоматів, що позбавило мешканців доступу до власних грошей. Готівка спрямовується на потреби окупаційних структур, а цивільне населення отримує її за залишковим принципом.

Мелітополь залишився без готівки напередодні свят

В тимчасово окупованому Мелітополі напередодні свят з банкоматів зникла готівка. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що для мешканців це означає фактичну втрату доступу до власних грошей у період підвищених витрат. При цьому пояснення про "тимчасові технічні збої" не переконують - проблема носить системний характер.

Готівку в першу чергу спрямовують на потреби окупаційних структур і пов’язаного з ними бізнесу, тоді як цивільне населення отримує її за залишковим принципом

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що в умовах нестабільного інтернету й перебоїв із терміналами саме готівка залишається єдиним способом розрахунку для більшості людей.

Нагадаємо

Мешканці окупованої Донеччини скаржаться на багатогодинні черги до пунктів обслуговування мобільних операторів через масове блокування номерів і примусову перереєстрацію SIM-карт.

В окупованому Мелітополі злетіли у повітря четверо окупантів з "Уралом": ГУР показало відео29.12.25, 09:09 • 6030 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономіка
Банківська картка
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Мелітополь