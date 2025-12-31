Мелитополь остался без наличных накануне праздников

Во временно оккупированном Мелитополе накануне праздников из банкоматов исчезла наличность. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что для жителей это означает фактическую потерю доступа к собственным деньгам в период повышенных расходов. При этом объяснения о "временных технических сбоях" не убеждают - проблема носит системный характер.

Наличные в первую очередь направляются на нужды оккупационных структур и связанного с ними бизнеса, тогда как гражданское население получает ее по остаточному принципу - говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что в условиях нестабильного интернета и перебоев с терминалами именно наличные остаются единственным способом расчета для большинства людей.

Напомним

Жители оккупированной Донетчины жалуются на многочасовые очереди в пункты обслуживания мобильных операторов из-за массовой блокировки номеров и принудительной перерегистрации SIM-карт.

