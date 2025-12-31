$42.220.15
30 декабря, 18:06 • 16143 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 41237 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 31126 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 27879 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 27053 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 20021 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 18748 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 23853 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 37695 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22823 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Мелитополь остался без наличных накануне праздников

Киев • УНН

 • 760 просмотра

В оккупированном Мелитополе накануне праздников исчезла наличность из банкоматов, что лишило жителей доступа к собственным деньгам. Наличные направляются на нужды оккупационных структур, а гражданское население получает их по остаточному принципу.

Мелитополь остался без наличных накануне праздников

Во временно оккупированном Мелитополе накануне праздников из банкоматов исчезла наличность. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что для жителей это означает фактическую потерю доступа к собственным деньгам в период повышенных расходов. При этом объяснения о "временных технических сбоях" не убеждают - проблема носит системный характер.

Наличные в первую очередь направляются на нужды оккупационных структур и связанного с ними бизнеса, тогда как гражданское население получает ее по остаточному принципу

- говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что в условиях нестабильного интернета и перебоев с терминалами именно наличные остаются единственным способом расчета для большинства людей.

Напомним

Жители оккупированной Донетчины жалуются на многочасовые очереди в пункты обслуживания мобильных операторов из-за массовой блокировки номеров и принудительной перерегистрации SIM-карт.

В оккупированном Мелитополе взлетели на воздух четверо оккупантов с "Уралом": ГУР показало видео29.12.25, 09:09 • 6034 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Банковская карта
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Мелитополь