Медведчук, Пінчук і Коломойський об'єднали інтереси в енергетиці

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Завдяки лобі з президентської фракції “Слуга народу” сталеплавильні заводи Віктора Медведчука, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського стали володарями ексклюзивних пільг від держави. В АМКУ прокоментувати це не змогли, а НАЗК питання вивчає, повідомляє УНН.

“Зелені металурги”

Нове поняття — “зелені металурги” в законодавство ввів народний депутат Дмитро Кисилевський, колишній співробітник Пінчука. Він придумав, що відтепер сталеплавильні заводи, що здійснюють викиди до 250 кг вуглекислого газу на 1 тонну сталевої продукції і виключно з електродуговим методом виробництва будуть називатися “зеленими металургами”, і матимуть пільговий тариф на передачу електроенергії який не враховуватиме витрати “Укренерго” на виплати по “зеленому” тарифу. Тобто фактично ці підприємства будуть платити в рази менше коштів до бюджету. Відповідна правка була ним “втиснута” в законопроект про “зелену” енергетику, яка ніякого відношення до металургії не мала.

За словами самого Кисилевського, пільги передбачаються для сталеплавильних заводів: “Дніпросталь”, “Електросталь” і “АзовЕлектроСталь”, а також “Дніпроспецсталь”.

За даними Youcontrol, “Дніпросталь” входить до групи компаній “Істван” Віктора Пінчука. Зареєстрований він в офшорі і веде операції з такими ж офшорами.

У той же час “Дніпроспецсталь” відноситься до бізнесу братів Суркісів, Віктора Медведчука, а також росіян VS Energy. У розслідуваннях журналістів зазначено також, що партнером Медведчука в цьому заводі є Ігор Коломойський. Раніше 30% акцій належали “Істван” Віктора Пінчука.

Той факт, що пільги для заводів Пінчука пролобіював його колишній співробітник говорить про ймовірний конфлікті інтересів, вважає експерт Сергій Дяченко.

“Так, тут є ймовірний конфлікт інтересів. Звичайно, переважна більшість депутатів — це вихідці з якихось бізнес-структур і корпорацій. І очевидно, що вони лобіюють інтереси людей, з якими працювали і з якими добре знайомі”, - говорить він, додаючи, що перевірити нардепа на наявність конфлікту інтересів повинно НАЗК.

УНН звернувся в НАЗК, але там відповідь поки не дають. Тим часом в АМКУ про новоявлених “зелених металургів” нічого не знають. Кажуть, перевіряли законопроект про “зелену” енергетику і там такого не було. Ймовірно, мова йде про те, що перевірка АМКУ була до внесення правок Кисилевського.

Кисилевський, додамо, не так давно за гроші Пінчука літав на економічний форум в Давос. Компанію йому склав Андрій Жупанін, якого також зараховують до групи інтересів Пінчука-Коломойського. Також членами цього союзу називають главу енергетичного Комітету Андрія Геруса і Сергія Нагорняка.

УНН раніше повідомляв, що Нагорняк, Жупанін і Герус лобіюють в Раді відновлення імпорту електроенергії в Україну з РФ і Білорусі. Цей імпорт став можливим в минулому році завдяки правками Геруса. Голосування в ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія “Юнайтед Енерджі”, пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було припинено.

Ще одним пов’язаним з групою бізнесменів називають нардепа Олега Семінського. Його Ігор Коломойський, за даними ЗМІ, бачив на посаді міністра енергетики. Але кандидатуру Семінського не підтримали і призначили на цю посаду Ольгу Буславець. Тепер Коломойський, за спостереженнями галузевиків, намагається “збити” Буславець і поставити туди своїх.

“Він давно намагається і буде продовжувати пробувати розхитати крісло міністра, щоб в нього сів той же Олег Семінський (заступник глави енергетичного комітету ВР — ред.). Тому що, в принципі, Семінський залишається в обоймі групи Коломойського. Це робиться тому, що Коломойський розглядає ринок енергетики через призму необхідних для себе цілей, які треба реалізувати. І це неправильно”, — пояснює Юрій Корольчук.

Коломойський проти Буславець

Неприйняття Буславець з боку Коломойського може пояснюватися тим, що вона перекрила йому схему на державному “Центренерго”, куди за даними журналістів, контори Коломойського поставляли газ і російське вугілля. Сукупний заробіток на схемі міг становити близько 300 млн гривень. До того ж в простої опинилися українські шахтарі. Коли схеми прибрали, “Центренерго” різко заявив про свою збитковість.

Кабмін схему закрив, змінивши менеджмент “Центренерго” і настійно порекомендував держпідприємству (підконтрольному Фонду держмайна) використовувати українське вугілля замість російського, повернувши до роботи шахтарів.

Корупція, Деркач і Коломойський в “Енергоатомі”

Ще одним каменем спотикання Буславець і Коломойського називають “Енергоатом”, який продає свою електроенергію в тому числі феросплавним заводам Коломойського. Міненерго наполягає на тому, щоб “Енергоатом” не відпускав бізнесу електроенергію за заниженими цінами, оскільки держкомпанія і так вже давно є збитковим для держави підприємством. У зв’язку з чим Кабмін своєю постановою зобов’язав “Енергоатом” продавати електроенергію за формулою, яка гарантувала б його беззбитковість. Але “Енергоатом” ідею не підтримав і став наполягати на зменшенні ціни бізнесменам, в зв’язку з чим на минулому тижні навіть виводилися профспілки на вулицю.

“Мені дуже прикро, що профспілки використовують як маріонеток, в боротьбі нового керівництва Енергоатому, яким керує глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус, проти Прем’єр-міністра України Шмигаля і в. о. міністра енергетики Буславець. Зокрема, Буславець вони будуть звинувачувати у всіх своїх прорахунках, як, наприклад, з прогнозним балансом, який Енергоатом сам підписав”, — говорить член експертної Ради при Міністерстві енергетики Ольга Кошарна.

“В даному випадку, пікети організовані для того, щоб відвернути увагу суспільства і працівників Енергоатому від провалів в управлінні Компанією новою командою дилетантів-популістів”, — додає вона.

Адже, “Енергоатом” не пускає до себе антикорупційну перевірку НАЗК. Це вперше, кажуть антикорупціонери.

“З огляду на це, вважаємо, що на підприємстві мають місце системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства і безпеку всієї галузі атомної енергетики”, — коментує глава НАЗК Олександр Новіков.

Депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин в коментарі УНН розповів, що нинішній в.о. Президента “Енергоатому” Петро Котін причетний до системної корупції, яка триває десятки років.

А покровителем “Енергоатому” називають Андрія Деркача. За інформацією Володимира Ар’єва, “Енергоатомом” з Деркачем розрахувався за плівки розмов Петра Порошенка з Байденом.

“Деркач завжди був небайдужий до атомної енергетики. І тепер вдячні „замовники“ повернули йому контроль над НАЕК „Енергоатом“. Все просто — наближений до нього юрист, і кажуть, його хрещеник — Герман Галущенко — призначений віце-президентом компанії. Це той самий Галущенко, який в 2013 році, при Януковичі, вже очолював юридичний підрозділ „Енергоатому“. Правда, недовго, десь півроку, однак встиг за цей час програти суд на користь російських фірм, яким українська атомна генерація заплатила 28 мільйонів доларів за штучно нараховані борги. Рішення приймалося в Санкт-Петербурзі, в російському арбітражі”, — говорить Ар’єв.

НАЗК має звернутися в суд, вважає перший заступник глави комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, народний депутат Ярослав Юрчишин.

“Через суд НАЗК має всі шанси не тільки провести перевірку, а й покарати тих, хто їй перешкоджає. Звичайно, це займе час, але інших механізмів немає: або Енергоатом сам піде на зустріч НАЗК, або його змусять це зробити через суд”, — говорить нардеп.

Є ще інший варіант, додає він, коли активну позицію займуть Офіс Генерального прокурора і Офіс Президента і вплинуть на “Енергоатом”.