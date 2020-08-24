Медведчук, Пинчук и Коломойский объединили интересы в энергетике

КИЕВ. 25 августа. УНН. Благодаря лобби из президентской фракции “Слуга народа” сталеплавные заводы Виктора Медведчука, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского стали обладателями эксклюзивных льгот от государства. В АМКУ прокомментировать это не смогли, а НАПК вопрос изучает, сообщает УНН.

“Зеленые металлурги”

Новое понятие — “зеленые металлурги” в законодательство ввел народный депутат Дмитрий Кисилевский, бывший сотрудник Пинчука. Он придумал, что отныне сталеплавные заводы, осуществляющие выбросы до 250 кг углекислого газа на 1 тонну стальной продукции и исключительно с электродуговой методом производства будут называться “зелеными металлургами”, и будут иметь льготный тариф на передачу электроэнергии который не будет учитывать расходы “Укрэнерго” на выплаты по “зеленому” тарифу. То есть фактически эти предприятия будут платить в разы меньше средств в бюджет. Соответствующая правка была им “втиснута” в законопроект о “зеленой” энергетике, которая никого отношения к металлургии не имела.

По словам самого Кисилевского, льготы предполагаются для сталеплавных заводов: “Днепросталь”, “Электросталь” и “Азовэлектросталь”, а также “Днепроспецсталь”.

По данным Youcontrol, “Днепросталь” входит в группу компаний “Истван” Виктора Пинчука. Зарегистрирован он в оффшоре и ведет операции с такими же офшорами.

В то же время “Днепроспецсталь” относится к бизнесу братьев Суркисов, Виктора Медведчука, а также россиян VS Energy. В расследованиях журналистов указано также, что партнером Медведчука в этом заводе является Игорь Коломойский. Ранее 30% акций принадлежали “Истван” Виктора Пинчука.

Тот факт, что льготы для заводов Пинчука пролоббировал его бывший сотрудник говорит о вероятном конфликте интересов, полагает эксперт Сергей Дяченко.

“Да, здесь есть вероятный конфликт интересов. Конечно, подавляющее большинство депутатов — это выходцы из каких-то бизнес-структур и корпораций. И очевидно, что они лоббируют интересы людей, с которыми работали и с которыми хорошо знакомы”, — говорит он, добавляя, что проверить нардепа на наличие конфликта интересов должно НАПК.

УНН обратилось в НАПК, но там ответ пока не дают. Тем временем в АМКУ о новоявленных “зеленых металлургах” ничего не знают. Говорят, проверяли законопроект о “зеленой” энергетике и там такого не было. Вероятно, речь идет о том, что проверка АМКУ была до внесения правок Кисилевского.

Кисилиевский, добавим, не так давно за деньги Пинчука летал на экономический форум в Давосе. Компанию ему составлял Андрей Жупанин, которого также причисляют к группе интересов Пинчука-Коломойского. Также членами этого союза называют главу энергетического Комитета Андрея Герус и Сергея Нагорняка.

УНН ранее сообщал, что Нагорняк, Жупанин и Герус лоббируют в Раде возобновление импорта электроэнергии в Украину из РФ и Беларуси. Этот импорт стал возможным в прошлом году благодаря правкам Геруса. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания “Юнайтед Энерджи”, связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт было приостановлено.

Еще одним связанным с группой бизнесменов называют нардепа Олега Семинского. Его Игорь Коломойский, по данным СМИ, видел на должности министра энергетики. Но кандидатуру Семинского не поддержали и назначили на эту должность Ольгу Буславец. Теперь Коломойский, по наблюдениям отраслевиков, пытается “сбить” Буславец и поставить туда своих.

“Он давно пытается и будет продолжать пробовать расшатать кресло министра, чтобы в него сел тот же Олег Семинский (заместитель главы энергетического комитета ВР — ред.). Потому что, в принципе, Семинский остается в обойме группы Коломойского. Это делается потому, что Коломойский рассматривает рынок энергетики через призму необходимых для себя целей, которые надо реализовать. И это не правильно”, — обьясняет Юрий Корольчук.

Коломойский против Буславец

Не принятие Буславец со стороны Коломойского может объясняться тем, что она перекрыла ему схему на государственном “Центрэнерго”, куда по данным журналистов, конторы Коломойского поставляли газ и российский уголь. Совокупный заработок на схеме мог составлять около 300 млн гривен. К тому же в простое оказались украинские шахтеры. Когда схемы убрали, “Центрэнерго” резко заявил о своей убыточности.

Кабмин схему закрыл, сменив менеджмент “Центрэнерго” и настоятельно порекомендовал госпредприятию (подконтрольному Фонду госимущества) использовать украинский уголь вместо российского, вернув к работе шахтеров.

Коррупция, Деркач и Коломойский в “Энергоатоме”

Еще одним камнем преткновения Буславец и Коломойского называют “Энергоатом”, который продает свою электроэнергию в том числе ферроспланым заводам Коломойского. Минэнерго настаивает на том, чтоб “Энергоатом” не отпускал бизнесу электроэнергию по заниженным ценам, поскольку госкомпания и так уже давно является убыточным для государства предприятием. В связи с чем Кабмин своим постановлением обязал “Энергоатом” продавать электроэнергию по формуле, которая гарантировала бы его безубыточность. Но “Энергоатом” идею не поддержал и стал настаивать на уменьшении цены бизнесменам, в связи с чем на прошлой неделе даже выводились профсоюзы на улицу.

“Мне очень обидно, что профсоюзы используют как марионеток, в борьбе нового руководства Энергоатома, которое управляется главой энергетического комитета ВР Андреем Герусом против Премьер-министра Украины Шмыгаля и в. о. министра энергетики Буславец. В частности, Буславец они будут обвинять во всех своих просчетах, как, к примеру, с прогнозным балансом, который Энергоатом сам подписал”, — говорит член экспертного Совета при Министерстве энергетики Ольга Кошарная.

“В данном случае, пикеты организованы для того, чтобы отвлечь внимание общества и работников Энергоатома от провалов в управлении Компанией новой командой дилетантов-популистов”, — добавляет она.

Ведь, “Энергоатом” не пускает к себе антикоррупционную проверку НАПК. Это впервые, говорят антикоррупционеры.

“Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики”, — комментирует глава НАПК Александр Новиков.

Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин в комментарии УНН рассказал, что нынешний и.о. Президента “Энергоатома” Петр Котин замешан в системной коррупции, которая длится десятки лет.

А покровителем “Энергоатома” называют Андрея Деркача. По информации Владимира Арьева, “Энергоатомом” с Деркачем рассчитался за пленки разговоров Петра Порошенко с Байденом.

“Деркач всегда был неравнодушен к атомной энергетике. И теперь благодарные „заказчики“ вернули ему контроль над НАЭК „Энергоатом“. Все просто — приближенный к нему юрист, и говорят, его крестник — Герман Галущенко — назначен вице-президентом компании. Это тот самый Галущенко, который в 2013 году, при Януковиче, уже возглавлял юридическое подразделение „Энергоатома“. Правда, недолго, где-то полгода, однако успел за это время проиграть суд в пользу российских фирм, которым украинская атомная генерация заплатила 28 миллионов долларов за искусственно начисленные долги. Решение принималось в Санкт-Петербурге, в российском арбитраже”, — говорит Арьев.

НАПК должен обратиться в суд, считает первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат Ярослав Юрчишин.

“Через суд НАПК имеет все шансы не только провести проверку, но и наказать тех, кто ей препятствует. Конечно, это займет время, но других механизмов нет: или Энергоатом сам пойдет на встречу НАПК, или его заставят это сделать через суд”, — говорит нардеп.

Есть еще другой вариант, добавляет он, когда активную позицию займут Офис Генерального прокурора и Офис Президента и повлияют на “Энергоатом”.