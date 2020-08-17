Депутат вказав на системну корупцію в "Енергоатомі"

Зокрема, розповів про сумнівну діяльність "Запорізької атомної електростанції" (ВП ЗАЕС), звідки на посаду в.о. керівника "Енергоатому" прийшов Петро Котін.

"Кримінальні правопорушення вчиняються стійким злочинним об’єднанням, організаторами якого, зокрема є службові особи ВП ЗАЕС, зокрема - колишній генеральний директор ВП ЗАЕС Котін Петро Борисович, та колишній перший заступник в.о. Енергодарського міського голови – Самойдюк Іван Гнатович", - каже Гришин.

Механізм розкрадання бюджетних коштів на ВП ЗАЕС та інших підрозділах "Енергоатому" безперешкодно діє протягом кількох десятків років, каже депутат. Це завдає державі мільйонних збитків.

Так, зокрема Самойдюк причетний до виведення з-під арешту 1 млн доларів, 395 тис. євро, 278 тис. грн "відкатів", які були виявлені під час обшуку житла заступника головного інженера по ремонту ВП ЗАЕС Михайла Подушки, розповів депутат.

"Пачки доларів були перемотані і ідентифіковані із закупівлями, які здійснювало ВП ЗАЕС у різні періоди", - каже Гришин, додаючи, що 28 липня 2020 року грошові кошти були вилучені та згодом арештовані ухвалою суду.

Зловмисники намагалися легалізувати виведені "відкати", каже Гришин.

"Для цього заступник головного інженера по ремонту ВП ЗАЕС подав виправлену декларацію, де вказав, що він, немовби заздалегідь, взяв 40 млн 500 тис. грн у борг у Самойдюка, аби відкрити власний бізнес після виходу на пенсію", - інформує депутат.

Розкрадання бюджетних коштів ВП ЗАЕС здійснюється, серед іншого, через компанію "Комбінат громадського харчування АЕС", кінцевим бенефіціарним власником якої є Самойдюк. Це робиться шляхом укладання договорів на організацію лікувально-профілактичного харчування персоналу.

"З 2008 року ТОВ "Комбінат громадського харчування АЕС" отримало замовлень у структурі "Енергоатому" на 575 млн грн", - розповів Гришин.

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Депутат додав, що сьогодні проти ВП ЗАЕС відкрито низку кримінальних проваджень. У них, серед іншого, фігурує "Комбінат громадського харчування АЕС".

Так, до прикладу, головне слідче управління Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактом надання недостовірних відомостей про справжню кількість осіб, яким надавалося лікувально-профілактичне харчування, що призвело до заволодіння грошовими коштами ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" у сумі 21 млн 524 тис. грн.

Ще одна гучна справа знаходиться у провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області. Правоохоронці встановили, що у період з 2015 по 2019 роки службові особи ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" системно розкрадали бюджетні кошти шляхом укладання договорів на організацію лікувально-профілактичного харчуванням персоналу ВП Запорізька АЕС, що завдало збитків державі у сумі понад 60 млн грн.

Корупційні схеми на ВП ЗАЕС успішно реалізовуються, оскільки на керуючі посади підрозділу призначають лише наближених до Самойдюка осіб, вважає Гришин.

А тих, хто потрапив у поле зору правоохоронців, керівництво ВП ЗАЕС швидко звільняє. Так, до прикладу, у період з 29 липня по 12 серпня було звільнено одразу 22 працівників підрозділу.

"Ніхто не пам’ятає щоб протягом двох тижнів з ВП ЗАЕС одночасно було звільнено стільки працівників, у тому числі і серед керівництва. Звільнені особи можуть входити до організованого злочинного угрупування Самойдюка, яке протягом останніх п’яти років привласнювали в особливо великих розмірах бюджетні кошти, виділені на організацію харчування, ремонт і обслуговування обладнання Запорізької АЕС", - розповів Гришин.