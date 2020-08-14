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Енергоатом міг сьогодні заробити гроші на аукціоні, але відхилив всі пропозиції

Енергоатом міг сьогодні заробити гроші на аукціоні, але відхилив всі пропозиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. "Енергоатом" на сьогоднішніх торгах відхилив усі пропозиції купити його електроенергію за вигідними цінами, повідомляє УНН.

На аукціон було виставлено 800 МВт з поставкою з 19 серпня по 31 серпня 2020 року.

В ході торгів покупці позначили попит на електроенергію "Енергоатому" за ціною, яка перевищує ціну покриття, тобто враховує ще й додатковий заробіток, якого, за заявами самої компанії, завжди не вистачає.

Розрахункова ціна покриття (собівартість + оптимальний відсоток покриття потреб компанії) на серпень становить 944 грн/МВт. А пропозиції на сьогоднішніх торгах досягали 1150грн/МВт.

Але "Енергоатом" не акцептував жодної пропозиції на продаж.

Причиною тому може бути саботаж "Енергоатомом" рішення Кабміну про заборону йому та "Укргідроенерго" продавати електроенергію нижче собівартості.

Як повідомили експерти УНН, "Енергоатом" був помічений на схемах продажу електроенергії АЕС за ціною нижче собівартості в збиток собі і догоду бізнесу. Після чого Кабмін заборонив на комерційних ринках занижувати вартість електроенергії.

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