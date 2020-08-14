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Кабмін перекрив схему "Енергоатому" з продажу електроенергії нижче собівартості - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Якщо б Кабмін дозволив "Енергоатому" продавати атомну електроенергію нижче собівартості - під суд пішов би уряд. Про це у своєму Facebook написала експерт Ілона Заєць, коментуючи невдоволення "Енергоатому" ухваленими положеннями уряду про заборону торгувати е/е нижче за собівартість.

Вона пояснила, що "Енергоатом" - компанія державна (оператор всіх національних АЕС) і не має права продавати електроенергію собі в збиток і на догоду бізнесу.

"Попереджали ж вас, не продавайте ПСО нижче ~ 19 копійок. Але ніт, їм треба у Зе бали заробити, щоб обдирати держкомпанію. Але компанія держ, і нижче собівартості продавати не може. І їжаку зрозуміло. Тепер знижуйте собівартість, відкати і прикручуєте розпил. Чи не хочете, ні?" - пише Заєць.

За спостереженням експерта, "Енергоатом" міг свідомо йти на зниження ціни, а різницю отримувати готівкою. Однак, таку схему швидко виявили і прикрили Міненерго і Кабмін, видавши розпорядження про те, що ні "Енергоатом", ні "Укргідроенерго" не має права торгувати електроенергією на комерційних ринках (які не належать до населення) нижче собівартості.

Також наголошується, що безпосередній стосунок до "Енергоатому" може мати політик Андрій Деркач, який нібито в ланцюжку вигодонабувачів від сумнівних схем держкомпанії.

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