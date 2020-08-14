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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99535 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123741 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105618 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125512 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100799 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101698 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

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Кабмин перекрыл схему “Энергоатома” по продаже электроэнергии ниже себестоимости - эксперт

Кабмин перекрыл схему “Энергоатома” по продаже электроэнергии ниже себестоимости - эксперт

Киев  •  УНН

 • 13204 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Если б Кабмин разрешил “Энергоатому” продавать атомную электроэнергию ниже себестоимости — под суд пошло б правительство. Об этом в своем Facebook написала эксперт Иллона Заяц, комментируя недовольство “Энергоатома” принятыми положениями правительства о запрете торговать э/э ниже себестоимости.

Она объяснила, что “Энергоатом” — компания государственная (оператор всех национальных АЭС) и не имеет права продавать электроэнергию себе в убыток и в угоду бизнесу.

“Предупреждали ж вас, не продавайте ПСО ниже ~ 19 копеек. Но нит, им надо у Зе баллы заработать, чтоб обдирать госкомпанию. Но компания гос, и ниже себестоимости продавать не может. И ежу понятно. Теперь снижайте себестоимость, откаты и прикручивайте распил. Не хотите, нет?” — пишет Заяц.

По наблюдением эксперта, “Энергоатом” мог заведомо идти на снижение цены, а разницу получать наличными. Однако, такую схему быстро выявили и прикрыли Минэнерго и Кабмин, выдав распоряжение о том, что ни “Энергоатом”, ни “Укргидроэнерго” не имеет права торговать электроэнергией на коммерческих рынках (которые не относятся к населению) ниже себестоимости.

Также отмечается, что непосредственное отношение к “Энергоатому” может иметь политик Андрей Деркач, который якобы в цепочке выгодополучателей от сомнительных схем госкомпании.

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