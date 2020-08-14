Кабмин перекрыл схему “Энергоатома” по продаже электроэнергии ниже себестоимости - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Если б Кабмин разрешил “Энергоатому” продавать атомную электроэнергию ниже себестоимости — под суд пошло б правительство. Об этом в своем Facebook написала эксперт Иллона Заяц, комментируя недовольство “Энергоатома” принятыми положениями правительства о запрете торговать э/э ниже себестоимости.
Она объяснила, что “Энергоатом” — компания государственная (оператор всех национальных АЭС) и не имеет права продавать электроэнергию себе в убыток и в угоду бизнесу.
“Предупреждали ж вас, не продавайте ПСО ниже ~ 19 копеек. Но нит, им надо у Зе баллы заработать, чтоб обдирать госкомпанию. Но компания гос, и ниже себестоимости продавать не может. И ежу понятно. Теперь снижайте себестоимость, откаты и прикручивайте распил. Не хотите, нет?” — пишет Заяц.
По наблюдением эксперта, “Энергоатом” мог заведомо идти на снижение цены, а разницу получать наличными. Однако, такую схему быстро выявили и прикрыли Минэнерго и Кабмин, выдав распоряжение о том, что ни “Энергоатом”, ни “Укргидроэнерго” не имеет права торговать электроэнергией на коммерческих рынках (которые не относятся к населению) ниже себестоимости.
Также отмечается, что непосредственное отношение к “Энергоатому” может иметь политик Андрей Деркач, который якобы в цепочке выгодополучателей от сомнительных схем госкомпании.