Энергоатом мог сегодня заработать деньги на аукционе, но отклонил все предложения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. "Энергоатом" на сегодняшних торгах отклонил все предложения купить его электроэнергию по выгодным ценам, сообщает УНН.
На аукцион было выставлено 800 МВт с поставкой с 19 августа по 31 августа 2020 года.
В ходе торгов покупатели обозначили спрос на электроэнергию "Энергоатома" по цене, которая превышает цену покрытия, то есть учитывает еще и дополнительный заработок, которого, по заявлениям самой компании, всегда не хватает.
Расчетная цена покрытия (себестоимость + оптимальный процент покрытия потребностей компании) на август составляет 944 грн/МВт. А предложения на сегодняшних торгах достигали 1150/МВт.
Но "Энергоатом" не акцептовал ни одного предложения на продажу.
Причиной тому может быть саботаж "Энергоатомом" решение Кабмина о запрете ему и "Укргидроэнерго" продавать электроэнергию ниже себестоимости.
Как сообщили эксперты УНН, "Энергоатом" был замечен на схемах продажи электроэнергии АЭС по цене ниже себестоимости в ущерб себе и угоду бизнесу. После чего Кабмин запретил на коммерческих рынках занижать стоимость электроэнергии.