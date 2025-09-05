Матіас Шмале відреагував на загибель працівників DRC внаслідок удару рф по Чернігівщині

$41.370.01
48.200.03
ukenru
17:30 • 10434 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 19369 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 20492 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 24689 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 28893 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 26013 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 21754 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 45982 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41125 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43965 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.5м/с
62%
754мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 288978 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 282690 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 280569 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 273106 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 36563 перегляди
Публікації
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту18:50 • 5114 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 31027 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 24789 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 45982 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 43223 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 13315 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 31027 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 14449 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 20098 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 22095 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Google Play
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Матіас Шмале відреагував на загибель працівників DRC внаслідок удару рф по Чернігівщині

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Внаслідок російського удару по Чернігівській області загинули двоє співробітників Данської ради у справах біженців, ще вісім осіб поранені. Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале закликав до захисту мирних мешканців та гуманітарних працівників.

Матіас Шмале відреагував на загибель працівників DRC внаслідок удару рф по Чернігівщині

У Чернігівській області внаслідок удару російських військ загинули двоє співробітників Данської ради у справах біженців (DRC), ще вісім осіб зазнали поранень. Згодом на це відреагував Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережах.

Я шокований трагічною новиною… Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим

- зазначив він.

За його словами, колеги організації присвятили своє життя допомозі людям в Україні, ризикуючи власною безпекою. Шмале також наголосив, що мирні мешканці та гуманітарні працівники повинні бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Мирні мешканці та ті, хто їм допомагає, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Вони ніколи не повинні ставати мішенню

- підкреслив Шмале.

Доповнення

Данська рада у справах біженців (Danish Refugee Council, DRC) - міжнародна гуманітарна організація, що надає допомогу вимушеним переселенцям та постраждалим від збройних конфліктів у різних країнах світу, зокрема в Україні.

Нагадаємо

У Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території. 

Наразі відомо про двох загиблих та пʼятеро поранених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія вкотре порушує норми міжнародного права після удару по місії в Чернігівській області. 

росіяни показали момент удару по саперах у Чернігівській області: окупанти намагаються видати це за атаку по військових цілях04.09.25, 20:40 • 2104 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
благодійність
Чернігівська область
Україна