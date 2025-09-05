Матіас Шмале відреагував на загибель працівників DRC внаслідок удару рф по Чернігівщині

У Чернігівській області внаслідок удару російських військ загинули двоє співробітників Данської ради у справах біженців (DRC), ще вісім осіб зазнали поранень. Згодом на це відреагував Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережах.

Я шокований трагічною новиною… Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим - зазначив він.

За його словами, колеги організації присвятили своє життя допомозі людям в Україні, ризикуючи власною безпекою. Шмале також наголосив, що мирні мешканці та гуманітарні працівники повинні бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Мирні мешканці та ті, хто їм допомагає, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Вони ніколи не повинні ставати мішенню - підкреслив Шмале.

Доповнення

Данська рада у справах біженців (Danish Refugee Council, DRC) - міжнародна гуманітарна організація, що надає допомогу вимушеним переселенцям та постраждалим від збройних конфліктів у різних країнах світу, зокрема в Україні.

Нагадаємо

У Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території.

Наразі відомо про двох загиблих та пʼятеро поранених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія вкотре порушує норми міжнародного права після удару по місії в Чернігівській області.

росіяни показали момент удару по саперах у Чернігівській області: окупанти намагаються видати це за атаку по військових цілях