Світ має реагувати на порушення росією норм міжнародного права: Лубінець про удар по гуманітарній місії

$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 3648 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 8990 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 15107 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 20943 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 21452 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 19266 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 39398 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40011 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42649 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37966 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
36%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 282130 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 275618 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 273357 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 266140 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 29896 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 21394 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 18716 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 39397 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 37688 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 75988 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Миколаївська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 9916 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 21393 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 11543 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 17381 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 19436 перегляди
Актуальне
Нептун (крилата ракета)
Мі-8
Фейкові новини
Bild
Facebook

Світ має реагувати на порушення росією норм міжнародного права: Лубінець про удар по гуманітарній місії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Дмитро Лубінець заявив, що росія порушує норми міжнародного права після удару по місії в Чернігівській області. Внаслідок атаки дві особи загинули та троє отримали поранення.

Світ має реагувати на порушення росією норм міжнародного права: Лубінець про удар по гуманітарній місії

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у зв'язку з ударом окупантів по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців", під час якої дві людини загинули та три були поранені, заявив, що росія "вкотре порушує основоположні норми міжнародного права". Про це омбудсмен повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні неподалік Чернігова росіяни завдали удару по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Попередньо відомо про 2 загиблих та 3 поранених. Це черговий цинічний злочин. Атакувати людей, які виконують гуманітарну роботу — означає свідомо ставити під удар гуманітарну діяльність. Росія вкотре порушує основоположні норми міжнародного права, і світ має на це реагувати

- написав Лубінець.

Нагадаємо

У Чернігові було зафіксовано вибухи на тлі балістичної загрози. Попередньо повідомлялось, що ракета влучила на територію одного з міських підприємств. 

Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
благодійність
Україна
Чернігів