Світ має реагувати на порушення росією норм міжнародного права: Лубінець про удар по гуманітарній місії
Київ • УНН
Дмитро Лубінець заявив, що росія порушує норми міжнародного права після удару по місії в Чернігівській області. Внаслідок атаки дві особи загинули та троє отримали поранення.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у зв'язку з ударом окупантів по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців", під час якої дві людини загинули та три були поранені, заявив, що росія "вкотре порушує основоположні норми міжнародного права". Про це омбудсмен повідомив у Telegram, пише УНН.
Сьогодні неподалік Чернігова росіяни завдали удару по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Попередньо відомо про 2 загиблих та 3 поранених. Це черговий цинічний злочин. Атакувати людей, які виконують гуманітарну роботу — означає свідомо ставити під удар гуманітарну діяльність. Росія вкотре порушує основоположні норми міжнародного права, і світ має на це реагувати
Нагадаємо
У Чернігові було зафіксовано вибухи на тлі балістичної загрози. Попередньо повідомлялось, що ракета влучила на територію одного з міських підприємств.
Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території.