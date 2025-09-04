Мир должен отреагировать на нарушение россией норм международного права: Лубинец об ударе по гуманитарной миссии

$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 3656 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 9016 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 15119 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 20954 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 21458 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 19266 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 39398 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40012 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42649 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37966 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
36%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 282130 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 275618 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 273357 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 266140 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 29896 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 21396 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 18717 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 39398 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 37689 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 75989 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Николаевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 9922 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 21398 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 11545 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 17382 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 19437 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
Ми-8
Фейковые новости
Бильд
Facebook

Мир должен отреагировать на нарушение россией норм международного права: Лубинец об ударе по гуманитарной миссии

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Дмитрий Лубинец заявил, что россия нарушает нормы международного права после удара по миссии в Черниговской области. В результате атаки два человека погибли и трое получили ранения.

Мир должен отреагировать на нарушение россией норм международного права: Лубинец об ударе по гуманитарной миссии

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в связи с ударом оккупантов по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", во время которой два человека погибли и три были ранены, заявил, что россия "в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права". Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня недалеко от Чернигова россияне нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Предварительно известно о 2 погибших и 3 раненых. Это очередное циничное преступление. Атаковать людей, выполняющих гуманитарную работу — означает сознательно ставить под удар гуманитарную деятельность. россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права, и мир должен на это реагировать

- написал Лубинец.

Напомним

В Чернигове были зафиксированы взрывы на фоне баллистической угрозы. Предварительно сообщалось, что ракета попала на территорию одного из городских предприятий. 

Впоследствии стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
благотворительность
Украина
Чернигов