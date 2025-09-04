Мир должен отреагировать на нарушение россией норм международного права: Лубинец об ударе по гуманитарной миссии
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец заявил, что россия нарушает нормы международного права после удара по миссии в Черниговской области. В результате атаки два человека погибли и трое получили ранения.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в связи с ударом оккупантов по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", во время которой два человека погибли и три были ранены, заявил, что россия "в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права". Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.
Сегодня недалеко от Чернигова россияне нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Предварительно известно о 2 погибших и 3 раненых. Это очередное циничное преступление. Атаковать людей, выполняющих гуманитарную работу — означает сознательно ставить под удар гуманитарную деятельность. россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права, и мир должен на это реагировать
Напомним
В Чернигове были зафиксированы взрывы на фоне баллистической угрозы. Предварительно сообщалось, что ракета попала на территорию одного из городских предприятий.
Впоследствии стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории.