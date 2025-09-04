Мир должен отреагировать на нарушение россией норм международного права: Лубинец об ударе по гуманитарной миссии

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в связи с ударом оккупантов по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", во время которой два человека погибли и три были ранены, заявил, что россия "в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права". Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня недалеко от Чернигова россияне нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Предварительно известно о 2 погибших и 3 раненых. Это очередное циничное преступление. Атаковать людей, выполняющих гуманитарную работу — означает сознательно ставить под удар гуманитарную деятельность. россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права, и мир должен на это реагировать