російський удар по Чернігівщині: кількість поранених зросла до п'яти
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Киселівській громаді Чернігівщини загинуло двоє та поранено п'ятеро цивільних. Постраждалі є працівниками гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців".
Кількість поранених цивільних внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Чернігівщині зросла до п’яти осіб. Про це повідомляє начальник ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.
Наразі відомо про 2 загиблих та 5 поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді. Це працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах
Чаус зазначив, що поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах.
"На місці події працюють правоохоронці, документуючи наслідки удару", - повідомив він.
Нагадаємо
У Чернігові було зафіксовано вибухи на тлі балістичної загрози. Попередньо повідомлялось, що ракета влучила на територію одного з міських підприємств.
Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія вкотре порушує норми міжнародного права після удару по місії в Чернігівській області. Внаслідок атаки дві людини загинули.