Российский удар по Черниговщине: число раненых возросло до пяти

Число раненых гражданских лиц в результате сегодняшней российской атаки по Черниговской области возросло до пяти человек. Об этом сообщает начальник ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

В настоящее время известно о 2 погибших и 5 раненых из-за российского ракетного удара по Киселевской общине. Это сотрудники гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Раненые получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях - говорится в сообщении.

Чаус отметил, что раненые получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях.

"На месте происшествия работают правоохранители, документируя последствия удара", - сообщил он.

Напомним

В Чернигове были зафиксированы взрывы на фоне баллистической угрозы. Предварительно сообщалось, что ракета попала на территорию одного из городских предприятий.

Впоследствии стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в очередной раз нарушает нормы международного права после удара по миссии в Черниговской области. В результате атаки два человека погибли.