росіяни показали момент удару по саперах у Чернігівській області: окупанти намагаються видати це за атаку по військових цілях
Київ • УНН
росіяни вдарили ракетами по гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині, спричинивши загибель та поранення людей. Міноборони рф цинічно заявило, що ціллю були пускові установки українських БПЛА.
У Чернігівській області російські війська вдарили ракетами по гуманітарній місії з розмінування території, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Попри це, міноборони рф цинічно заявило, що ціллю були нібито пускові установки українських БПЛА та показало момент ураження. Про це пише УНН із посиланням на міністерство оборони росії.
Деталі
"Розрахунком ОТРК "Іскандер" ЗС РФ було завдано високоточного удару по транспортних машинах із пусковими установками БПЛА противника….Київський режим вкотре спробував представити знищення законних військових цілей у пункті підготовки та запуску БПЛА ЗСУ як поразку нібито "громадянської гуманітарної місії з розмінування", щоб приховати під цією легендою бойові підрозділи БПЛА ЗСУ", - цинічно написали військовослужбовці рф.
Контекст
російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території на Чернігівщині.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія вкотре порушує норми міжнародного права після удару по місії в Чернігівській області. Внаслідок атаки.