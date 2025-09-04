$41.370.01
17:30 • 304 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 6622 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 12618 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 17687 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 23127 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 23283 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 20049 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 40927 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40310 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43027 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 40927 перегляди
росіяни показали момент удару по саперах у Чернігівській області: окупанти намагаються видати це за атаку по військових цілях

Київ • УНН

 • 18 перегляди

росіяни вдарили ракетами по гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині, спричинивши загибель та поранення людей. Міноборони рф цинічно заявило, що ціллю були пускові установки українських БПЛА.

росіяни показали момент удару по саперах у Чернігівській області: окупанти намагаються видати це за атаку по військових цілях

У Чернігівській області російські війська вдарили ракетами по гуманітарній місії з розмінування території, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Попри це, міноборони рф цинічно заявило, що ціллю були нібито пускові установки українських БПЛА та показало момент ураження. Про це пише УНН із посиланням на міністерство оборони росії.

Деталі

"Розрахунком ОТРК "Іскандер" ЗС РФ було завдано високоточного удару по транспортних машинах із пусковими установками БПЛА противника….Київський режим вкотре спробував представити знищення законних військових цілей у пункті підготовки та запуску БПЛА ЗСУ як поразку нібито "громадянської гуманітарної місії з розмінування", щоб приховати під цією легендою бойові підрозділи БПЛА ЗСУ", - цинічно написали військовослужбовці рф.

Контекст

російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території на Чернігівщині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія вкотре порушує норми міжнародного права після удару по місії в Чернігівській області. Внаслідок атаки.

Альона Уткіна

Війна в Україні
Фейкові новини
Чернігівська область
Збройні сили України
Іскандер (ОТРК)
Україна