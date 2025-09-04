россияне показали момент удара по саперам в Черниговской области: оккупанты пытаются выдать это за атаку по военным целям

В Черниговской области российские войска ударили ракетами по гуманитарной миссии по разминированию территории, в результате чего погибли и пострадали люди. Несмотря на это, минобороны рф цинично заявило, что целью были якобы пусковые установки украинских БПЛА и показало момент поражения. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство обороны россии.

Детали

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС рф был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника….Киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА ВСУ как поражение якобы "гражданской гуманитарной миссии по разминированию", чтобы скрыть под этой легендой боевые подразделения БПЛА ВСУ", - цинично написали военнослужащие РФ.

Контекст

российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории на Черниговщине.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в очередной раз нарушает нормы международного права после удара по миссии в Черниговской области. В результате атаки.