россияне показали момент удара по саперам в Черниговской области: оккупанты пытаются выдать это за атаку по военным целям

17:30 • 2470 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 9894 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 14048 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 18957 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 24169 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 23887 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 20382 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 41782 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40466 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43213 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 284586 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 278148 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 275912 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 268597 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 32173 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 24658 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 20888 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 41782 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 39558 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 77918 просмотра
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 11060 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 24658 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 12504 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 18257 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 20290 просмотра
россияне показали момент удара по саперам в Черниговской области: оккупанты пытаются выдать это за атаку по военным целям

Киев • УНН

 • 604 просмотра

россияне ударили ракетами по гуманитарной миссии по разминированию на Черниговщине, причинив гибель и ранения людей. Минобороны рф цинично заявило, что целью были пусковые установки украинских БПЛА.

россияне показали момент удара по саперам в Черниговской области: оккупанты пытаются выдать это за атаку по военным целям

В Черниговской области российские войска ударили ракетами по гуманитарной миссии по разминированию территории, в результате чего погибли и пострадали люди. Несмотря на это, минобороны рф цинично заявило, что целью были якобы пусковые установки украинских БПЛА и показало момент поражения. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство обороны россии.

Детали

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС рф был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника….Киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА ВСУ как поражение якобы "гражданской гуманитарной миссии по разминированию", чтобы скрыть под этой легендой боевые подразделения БПЛА ВСУ", - цинично написали военнослужащие РФ.

Контекст

российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории на Черниговщине.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в очередной раз нарушает нормы международного права после удара по миссии в Черниговской области. В результате атаки.

Алена Уткина

Война в Украине
Фейковые новости
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
9К720 Искандер
Украина