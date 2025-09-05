$41.370.01
Матиас Шмале отреагировал на гибель сотрудников DRC в результате удара РФ по Черниговской области

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В результате российского удара по Черниговской области погибли двое сотрудников Датского совета по делам беженцев, еще восемь человек ранены. Гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале призвал к защите мирных жителей и гуманитарных работников.

Матиас Шмале отреагировал на гибель сотрудников DRC в результате удара РФ по Черниговской области

В Черниговской области в результате удара российских войск погибли двое сотрудников Датского совета по делам беженцев (DRC), еще восемь человек получили ранения. Впоследствии на это отреагировал Гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Я шокирован трагической новостью… Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым

- отметил он.

По его словам, коллеги организации посвятили свою жизнь помощи людям в Украине, рискуя собственной безопасностью. Шмале также подчеркнул, что мирные жители и гуманитарные работники должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Мирные жители и те, кто им помогает, должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они никогда не должны становиться мишенью

- подчеркнул Шмале.

Дополнение

Датский совет по делам беженцев (Danish Refugee Council, DRC) - международная гуманитарная организация, оказывающая помощь вынужденным переселенцам и пострадавшим от вооруженных конфликтов в разных странах мира, в частности в Украине.

Напомним

В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории.

Сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в очередной раз нарушает нормы международного права после удара по миссии в Черниговской области.

Вероника Марченко

