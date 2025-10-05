Масована атака рф на Вінниччину: є влучання в промисловий цивільний обʼєкт
Київ • УНН
Деталі
Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт. За інформацією станом на зараз постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці
Доповнення
росіяни вночі масовано атакувала Івано-Франківщину. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.
Також у ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.