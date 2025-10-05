Массированная атака рф на Винницкую область: есть попадание в промышленный гражданский объект

В Винницкой области из-за российской массированной атаки есть попадание в промышленный гражданский объект. Об этом написала в своем Telegram заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает УНН.

В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект. По информации на данный момент пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте