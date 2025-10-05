$41.280.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Массированная атака рф на Винницкую область: есть попадание в промышленный гражданский объект

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

В результате ночной массированной атаки на Винницкую область зафиксировано попадание в промышленный гражданский объект. Пострадавших нет, на месте работают соответствующие службы.

Массированная атака рф на Винницкую область: есть попадание в промышленный гражданский объект

В Винницкой области из-за российской массированной атаки есть попадание в промышленный гражданский объект. Об этом написала в своем Telegram заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает УНН.

Подробности

В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект. По информации на данный момент пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте

- написала Заболотная.

Дополнение

россияне ночью массированно атаковали Ивано-Франковскую область. Целью были объекты критической инфраструктуры.

Также в ночь на воскресенье, 5 октября россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Винницкая область
Ивано-Франковская область
Львов