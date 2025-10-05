Массированная атака рф на Винницкую область: есть попадание в промышленный гражданский объект
Киев • УНН
В результате ночной массированной атаки на Винницкую область зафиксировано попадание в промышленный гражданский объект. Пострадавших нет, на месте работают соответствующие службы.
В Винницкой области из-за российской массированной атаки есть попадание в промышленный гражданский объект. Об этом написала в своем Telegram заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает УНН.
Подробности
В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект. По информации на данный момент пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте
Дополнение
россияне ночью массированно атаковали Ивано-Франковскую область. Целью были объекты критической инфраструктуры.
Также в ночь на воскресенье, 5 октября россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.