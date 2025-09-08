$41.350.00
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 25054 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 49972 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
6 вересня, 19:15 • 67234 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 76310 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 112355 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 94741 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 53950 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58119 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 87686 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Масована атака дронів 8 вересня: 112 з 142 БПЛА знищено

Київ • УНН

 • 250 перегляди

У ніч на 8 вересня росіяни атакували Україну 142 ударними БПЛА типу Shahed. Сили ППО збили 112 ворожих дронів у різних регіонах країни.

Масована атака дронів 8 вересня: 112 з 142 БПЛА знищено

У ніч з 7 на 8 вересня росіяни атакували Україну 142-ма ударними БПЛА типу Shahed з різних напрямків. Також було використано безпілотники і інших систем, повідомляє УНН з посиланням на Командування повітряних сил ЗСУ.

Деталі

Ворог запускав БПЛА з брянська, орла, приморсько-ахтарська, а також з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Сили протиповітряної оборони України збили або подавили 112 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Було зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 7 локаціях, падіння уламків на 1 локації.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Окупанти застосували 16 ракет та 143 керовані бомби, втрати ворога сягнули 910 осіб.

Євген Устименко

Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна