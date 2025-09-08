Масована атака дронів 8 вересня: 112 з 142 БПЛА знищено
Київ • УНН
У ніч на 8 вересня росіяни атакували Україну 142 ударними БПЛА типу Shahed. Сили ППО збили 112 ворожих дронів у різних регіонах країни.
У ніч з 7 на 8 вересня росіяни атакували Україну 142-ма ударними БПЛА типу Shahed з різних напрямків. Також було використано безпілотники і інших систем, повідомляє УНН з посиланням на Командування повітряних сил ЗСУ.
Деталі
Ворог запускав БПЛА з брянська, орла, приморсько-ахтарська, а також з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Сили протиповітряної оборони України збили або подавили 112 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Було зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 7 локаціях, падіння уламків на 1 локації.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Окупанти застосували 16 ракет та 143 керовані бомби, втрати ворога сягнули 910 осіб.