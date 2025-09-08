Україна відбила 156 бойових зіткнень за добу: ворог застосував 16 ракет та 143 керовані бомби - Генштаб

Впродовж минулої доби, 7 вересня, було зафіксовано 156 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських захисників та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Ворог здійснив 4703 обстріли, з них 184 - із реактивних систем залпового вогню. Також було залучено для ураження 4679 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали населені пункти Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області і Антонівка Херсонської області.

На Північно–Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Гуляйпільському напрямку впродовж минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 910 осіб. Сили оборони України знищили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, п’ять ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника.

Нагадаємо

У ніч на 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про загиблих, поранених, численні пожежі, руйнування.