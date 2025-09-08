Україна відбила 156 бойових зіткнень за добу: ворог застосував 16 ракет та 143 керовані бомби - Генштаб

$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 10190 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 24460 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 49412 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 66663 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 75936 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 111900 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 94367 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53885 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58066 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 87421 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.9м/с
74%
755мм
Популярнi новини
Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня7 вересня, 20:34 • 10487 перегляди
"Трамп дав путіну те, що він хотів": Зеленський про зустріч на Алясці7 вересня, 20:38 • 7792 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto7 вересня, 21:49 • 17612 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 7 вересня, 23:20 • 12185 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ01:49 • 5956 перегляди
Публікації
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 1126 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 111896 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 94364 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 87418 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 66453 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Європа
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 19322 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 24621 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 56794 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 112835 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 53460 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
MIM-104 Patriot
The Washington Post
The New York Times

Україна відбила 156 бойових зіткнень за добу: ворог застосував 16 ракет та 143 керовані бомби - Генштаб

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Впродовж минулої доби, 7 вересня, зафіксовано 156 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських захисників та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет й 143 керовані бомби. Загалом ворог здійснив 4703 обстріли, залучивши 4679 дронів-камікадзе.

Україна відбила 156 бойових зіткнень за добу: ворог застосував 16 ракет та 143 керовані бомби - Генштаб

Впродовж минулої доби, 7 вересня, було зафіксовано 156 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських захисників та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Ворог здійснив 4703 обстріли, з них 184 - із реактивних систем залпового вогню. Також було залучено для ураження 4679 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали населені пункти Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області і Антонівка Херсонської області.

На Північно–Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Гуляйпільському напрямку впродовж минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 910 осіб. Сили оборони України знищили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, п’ять ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника.

Нагадаємо

У ніч на 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про загиблих, поранених, численні пожежі, руйнування.

Євген Устименко

Війна в Україні
Запорізька область
Збройні сили України
Херсонська область
Україна
Київ