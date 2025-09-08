Украина отразила 156 боевых столкновений за сутки: враг применил 16 ракет и 143 управляемые бомбы - Генштаб

За прошедшие сутки, 7 сентября, было зафиксировано 156 боевых столкновений. Оккупанты нанесли по позициям украинских защитников и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применили 16 ракет и 143 управляемые бомбы, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Враг совершил 4703 обстрела, из них 184 - из реактивных систем залпового огня. Также было задействовано для поражения 4679 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись населенные пункты Новопавловка, Щербаки, Магдалиновка, Лукьяновское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

На Северно-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 216 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Купянска и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Марково, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Вольное, Котлино, Новоподгороднее, Новоекономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверово, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 910 человек. Силы обороны Украины уничтожили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 29 артиллерийских систем, 461 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, пять ракет, 81 единицу автомобильной техники противника.

Напомним

В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о погибших, раненых, многочисленных пожарах, разрушениях.