Массированная атака дронов 8 сентября: 112 из 142 БПЛА уничтожены
Киев • УНН
В ночь на 8 сентября россияне атаковали Украину 142 ударными БПЛА типа Shahed. Силы ПВО сбили 112 вражеских дронов в разных регионах страны.
В ночь с 7 на 8 сентября россияне атаковали Украину 142 ударными БПЛА типа Shahed с разных направлений. Также были использованы беспилотники и других систем, сообщает УНН со ссылкой на Командование воздушных сил ВСУ.
Детали
Враг запускал БПЛА из брянска, орла, приморско-ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили или подавили 112 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны. Было зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 7 локациях, падение обломков на 1 локации.
Напомним
За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Оккупанты применили 16 ракет и 143 управляемые бомбы, потери врага достигли 910 человек.