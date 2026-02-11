Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків

У ніч на 11 лютого волгоградська область рф зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися промислові об'єкти та житловий сектор у кількох населених пунктах. Моніторингові канали та місцева влада повідомляють про серію вибухів, виникнення пожеж та прямі влучання. Про це пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, на півдні волгограда внаслідок атаки спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Крім того, значних пошкоджень зазнав житловий сектор у місті волзький, де уламками або прямим влучанням пошкоджено квартиру в багатоповерхівці.

Губернатор області андрій бочаров підтвердив факт масованого нальоту, заявивши, що цілями були об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

У волзькому зафіксовано пошкодження квартири у житловому будинку за адресою вул. карбишева, д. 75 та падіння БПЛА на територію дитячого садка Ягідка, а також займання на території заводу на півдні волгограда. За попередніми даними, постраждалих немає – зазначив очільник регіону.

Він додав, що наразі триває пошук та знешкодження уламків БпЛА в кількох точках області.

