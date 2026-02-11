$43.030.02
22:52 • 4100 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 8426 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 13117 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 16621 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 16190 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 14927 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18198 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23487 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15952 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 26079 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Вночі 11 лютого волгоградська область рф була атакована безпілотниками, що спричинило пожежу на промисловому підприємстві та пошкодження житлового сектору. Губернатор підтвердив наліт на об'єкти інфраструктури, зазначивши відсутність постраждалих.

Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків

У ніч на 11 лютого волгоградська область рф зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися промислові об'єкти та житловий сектор у кількох населених пунктах. Моніторингові канали та місцева влада повідомляють про серію вибухів, виникнення пожеж та прямі влучання. Про це пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, на півдні волгограда внаслідок атаки спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Крім того, значних пошкоджень зазнав житловий сектор у місті волзький, де уламками або прямим влучанням пошкоджено квартиру в багатоповерхівці.

Губернатор області андрій бочаров підтвердив факт масованого нальоту, заявивши, що цілями були об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

У волзькому зафіксовано пошкодження квартири у житловому будинку за адресою вул. карбишева, д. 75 та падіння БПЛА на територію дитячого садка Ягідка, а також займання на території заводу на півдні волгограда. За попередніми даними, постраждалих немає

– зазначив очільник регіону.

Він додав, що наразі триває пошук та знешкодження уламків БпЛА в кількох точках області.

Сили безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси “Тор-М2”10.02.26, 23:14 • 1992 перегляди

Степан Гафтко

