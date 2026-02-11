Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов

В ночь на 11 февраля Волгоградская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались промышленные объекты и жилой сектор в нескольких населенных пунктах. Мониторинговые каналы и местные власти сообщают о серии взрывов, возникновении пожаров и прямых попаданиях. Об этом пишет УНН.

Подробности

По предварительной информации, на юге Волгограда в результате атаки вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия. Кроме того, значительные повреждения получил жилой сектор в городе Волжский, где обломками или прямым попаданием повреждена квартира в многоэтажке.

Губернатор области Андрей Бочаров подтвердил факт массированного налета, заявив, что целями были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

В Волжском зафиксировано повреждение квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет – отметил глава региона.

Он добавил, что сейчас продолжается поиск и обезвреживание обломков БПЛА в нескольких точках области.

Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"