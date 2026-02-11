Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов

$43.030.02
22:52 • 3800 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
20:12 • 8138 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 13012 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 16521 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 16132 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 14900 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 18168 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 23461 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15940 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 26032 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Популярные новости
МОК ответил украинскому скелетонисту по поводу "шлема памяти" на Олимпиаде-2026: что разрешили, а что запретилиPhoto10 февраля, 15:05 • 5462 просмотра
Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана10 февраля, 17:07 • 3388 просмотра
Поплавский покидает пост ректора университета культуры10 февраля, 17:21 • 7486 просмотра
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать10 февраля, 17:32 • 2940 просмотра
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP18:14 • 3206 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 19200 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 26035 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 23629 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 40018 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 47822 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 20740 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 22591 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 22360 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 48233 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50037 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Ночью 11 февраля волгоградская область РФ была атакована беспилотниками, что привело к пожару на промышленном предприятии и повреждению жилого сектора. Губернатор подтвердил налет на объекты инфраструктуры, отметив отсутствие пострадавших.

Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов

В ночь на 11 февраля Волгоградская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались промышленные объекты и жилой сектор в нескольких населенных пунктах. Мониторинговые каналы и местные власти сообщают о серии взрывов, возникновении пожаров и прямых попаданиях. Об этом пишет УНН.

Подробности

По предварительной информации, на юге Волгограда в результате атаки вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия. Кроме того, значительные повреждения получил жилой сектор в городе Волжский, где обломками или прямым попаданием повреждена квартира в многоэтажке.

Губернатор области Андрей Бочаров подтвердил факт массированного налета, заявив, что целями были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

В Волжском зафиксировано повреждение квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет

– отметил глава региона.

Он добавил, что сейчас продолжается поиск и обезвреживание обломков БПЛА в нескольких точках области.

Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"10.02.26, 23:14 • 1988 просмотров

Степан Гафтко

