Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов
Киев • УНН
Ночью 11 февраля волгоградская область РФ была атакована беспилотниками, что привело к пожару на промышленном предприятии и повреждению жилого сектора. Губернатор подтвердил налет на объекты инфраструктуры, отметив отсутствие пострадавших.
В ночь на 11 февраля Волгоградская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались промышленные объекты и жилой сектор в нескольких населенных пунктах. Мониторинговые каналы и местные власти сообщают о серии взрывов, возникновении пожаров и прямых попаданиях. Об этом пишет УНН.
Подробности
По предварительной информации, на юге Волгограда в результате атаки вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия. Кроме того, значительные повреждения получил жилой сектор в городе Волжский, где обломками или прямым попаданием повреждена квартира в многоэтажке.
Губернатор области Андрей Бочаров подтвердил факт массированного налета, заявив, что целями были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
В Волжском зафиксировано повреждение квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет
Он добавил, что сейчас продолжается поиск и обезвреживание обломков БПЛА в нескольких точках области.
