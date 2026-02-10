$43.050.09
22:01 • 4880 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 11295 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 12151 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 12520 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 12847 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14440 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16469 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 27577 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 44335 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42973 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Меню
Маск оголосив про будівництво самодостатнього міста на Місяці замість колонізації Марса

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Ілон Маск оголосив про зміну пріоритетів SpaceX, зосередившись на створенні самодостатнього міста на Місяці. Це завдання реалістичніше та швидше, ніж колонізація Марса, з першою безпілотною посадкою у березні 2027 року.

Маск оголосив про будівництво самодостатнього міста на Місяці замість колонізації Марса

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив про зміну пріоритетів у космічній програмі, зосередивши основні зусилля на створенні "саморостучого міста" на Місяці. Підприємець пояснив, що освоєння супутника Землі є значно швидшим та реалістичнішим завданням, яке можна реалізувати менш ніж за 10 років, тоді як колонізація Марса потребуватиме значно більше часу та ресурсів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Головним аргументом на користь Місяця стала частота можливих запусків та коротка дистанція польоту. За словами Маска, вікно для польотів на Марс відкривається лише раз на 26 місяців, а сама подорож триває пів року, тоді як ракети на Місяць можуть стартувати кожні 10 днів і досягати цілі всього за дві доби.

NASA обрала Axiom Space для п’ятої приватної місії на МКС01.02.26, 10:03 • 6227 переглядiв

Це означає, що ми можемо будувати місто на Місяці набагато швидше, ніж на Марсі. Першорядним завданням є забезпечення майбутньої цивілізації, а Місяць – швидший шлях

– написав Маск у соцмережі X.

Компанія планує здійснити першу безпілотну посадку на Місяць у березні 2027 року. Це рішення також підтримується інвесторами, оскільки SpaceX прагне використовувати місячну базу для розміщення енергоефективних космічних центрів обробки даних. Новий фокус компанії збігається з амбіціями США випередити Китай у новій космічній гонці та повернути людей на місячну поверхню вперше з часів програми "Аполлон".

Марс залишається паралельною ціллю

Попри зміну акцентів, Маск запевнив, що SpaceX не відмовляється від планів щодо Марса, а реалізовуватиме обидва проєкти паралельно. Робота над марсіанським поселенням може розпочатися вже через 5-7 років, проте статус "пріоритету номер один" наразі офіційно закріплено за Місяцем.

Ми все одно будемо займатися Марсом паралельно, але критичний шлях до самодостатнього місячного міста швидший

– додав мільярдер.

Переорієнтація відбувається на тлі підготовки SpaceX до історичного IPO, яке може стати найбільшим у світі з оцінкою залучення коштів до 50 мільярдів доларів.

NASA відкладає політ астронавтів на Місяць до березня через витік палива04.02.26, 03:33 • 4422 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
SpaceX
Reuters
Ілон Маск
Китай
Сполучені Штати Америки