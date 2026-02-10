Маск оголосив про будівництво самодостатнього міста на Місяці замість колонізації Марса
Київ • УНН
Ілон Маск оголосив про зміну пріоритетів SpaceX, зосередившись на створенні самодостатнього міста на Місяці. Це завдання реалістичніше та швидше, ніж колонізація Марса, з першою безпілотною посадкою у березні 2027 року.
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив про зміну пріоритетів у космічній програмі, зосередивши основні зусилля на створенні "саморостучого міста" на Місяці. Підприємець пояснив, що освоєння супутника Землі є значно швидшим та реалістичнішим завданням, яке можна реалізувати менш ніж за 10 років, тоді як колонізація Марса потребуватиме значно більше часу та ресурсів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Головним аргументом на користь Місяця стала частота можливих запусків та коротка дистанція польоту. За словами Маска, вікно для польотів на Марс відкривається лише раз на 26 місяців, а сама подорож триває пів року, тоді як ракети на Місяць можуть стартувати кожні 10 днів і досягати цілі всього за дві доби.
Це означає, що ми можемо будувати місто на Місяці набагато швидше, ніж на Марсі. Першорядним завданням є забезпечення майбутньої цивілізації, а Місяць – швидший шлях
Компанія планує здійснити першу безпілотну посадку на Місяць у березні 2027 року. Це рішення також підтримується інвесторами, оскільки SpaceX прагне використовувати місячну базу для розміщення енергоефективних космічних центрів обробки даних. Новий фокус компанії збігається з амбіціями США випередити Китай у новій космічній гонці та повернути людей на місячну поверхню вперше з часів програми "Аполлон".
Марс залишається паралельною ціллю
Попри зміну акцентів, Маск запевнив, що SpaceX не відмовляється від планів щодо Марса, а реалізовуватиме обидва проєкти паралельно. Робота над марсіанським поселенням може розпочатися вже через 5-7 років, проте статус "пріоритету номер один" наразі офіційно закріплено за Місяцем.
Ми все одно будемо займатися Марсом паралельно, але критичний шлях до самодостатнього місячного міста швидший
Переорієнтація відбувається на тлі підготовки SpaceX до історичного IPO, яке може стати найбільшим у світі з оцінкою залучення коштів до 50 мільярдів доларів.
