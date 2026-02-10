Маск объявил о строительстве самодостаточного города на Луне вместо колонизации Марса
Илон Маск объявил об изменении приоритетов SpaceX, сосредоточившись на создании самодостаточного города на Луне. Эта задача реалистичнее и быстрее, чем колонизация Марса, с первой беспилотной посадкой в марте 2027 года.
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил об изменении приоритетов в космической программе, сосредоточив основные усилия на создании "саморастущего города" на Луне. Предприниматель пояснил, что освоение спутника Земли является значительно более быстрой и реалистичной задачей, которую можно реализовать менее чем за 10 лет, тогда как колонизация Марса потребует значительно больше времени и ресурсов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Главным аргументом в пользу Луны стала частота возможных запусков и короткая дистанция полета. По словам Маска, окно для полетов на Марс открывается лишь раз в 26 месяцев, а само путешествие длится полгода, тогда как ракеты на Луну могут стартовать каждые 10 дней и достигать цели всего за двое суток.
Это означает, что мы можем построить город на Луне гораздо быстрее, чем на Марсе. Первоочередной задачей является обеспечение будущей цивилизации, а Луна – более быстрый путь
Компания планирует осуществить первую беспилотную посадку на Луну в марте 2027 года. Это решение также поддерживается инвесторами, поскольку SpaceX стремится использовать лунную базу для размещения энергоэффективных космических центров обработки данных. Новый фокус компании совпадает с амбициями США опередить Китай в новой космической гонке и вернуть людей на лунную поверхность впервые со времен программы "Аполлон".
Марс остается параллельной целью
Несмотря на изменение акцентов, Маск заверил, что SpaceX не отказывается от планов по Марсу, а будет реализовывать оба проекта параллельно. Работа над марсианским поселением может начаться уже через 5-7 лет, однако статус "приоритета номер один" сейчас официально закреплен за Луной.
Мы все равно будем заниматься Марсом параллельно, но критический путь к самодостаточному лунному городу быстрее
Переориентация происходит на фоне подготовки SpaceX к историческому IPO, которое может стать крупнейшим в мире с оценкой привлечения средств до 50 миллиардов долларов.
