Маск объявил о строительстве самодостаточного города на Луне вместо колонизации Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил об изменении приоритетов в космической программе, сосредоточив основные усилия на создании "саморастущего города" на Луне. Предприниматель пояснил, что освоение спутника Земли является значительно более быстрой и реалистичной задачей, которую можно реализовать менее чем за 10 лет, тогда как колонизация Марса потребует значительно больше времени и ресурсов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Главным аргументом в пользу Луны стала частота возможных запусков и короткая дистанция полета. По словам Маска, окно для полетов на Марс открывается лишь раз в 26 месяцев, а само путешествие длится полгода, тогда как ракеты на Луну могут стартовать каждые 10 дней и достигать цели всего за двое суток.

NASA выбрало Axiom Space для пятой частной миссии на МКС

Это означает, что мы можем построить город на Луне гораздо быстрее, чем на Марсе. Первоочередной задачей является обеспечение будущей цивилизации, а Луна – более быстрый путь – написал Маск в соцсети X.

Компания планирует осуществить первую беспилотную посадку на Луну в марте 2027 года. Это решение также поддерживается инвесторами, поскольку SpaceX стремится использовать лунную базу для размещения энергоэффективных космических центров обработки данных. Новый фокус компании совпадает с амбициями США опередить Китай в новой космической гонке и вернуть людей на лунную поверхность впервые со времен программы "Аполлон".

Марс остается параллельной целью

Несмотря на изменение акцентов, Маск заверил, что SpaceX не отказывается от планов по Марсу, а будет реализовывать оба проекта параллельно. Работа над марсианским поселением может начаться уже через 5-7 лет, однако статус "приоритета номер один" сейчас официально закреплен за Луной.

Мы все равно будем заниматься Марсом параллельно, но критический путь к самодостаточному лунному городу быстрее – добавил миллиардер.

Переориентация происходит на фоне подготовки SpaceX к историческому IPO, которое может стать крупнейшим в мире с оценкой привлечения средств до 50 миллиардов долларов.

НАСА откладывает полет астронавтов на Луну до марта из-за утечки топлива