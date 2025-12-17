Маршаллові острови першими у світі платитимуть усім громадянам по 200 доларів щокварталу

Фото: The Guardian

Тихоокеанська держава Маршаллові Острови офіційно запустила унікальну програму універсального базового доходу. Тепер кожен мешканець країни отримуватиме 200 доларів США кожні три місяці як фінансову підтримку від держави. Це перша у світі національна схема такого типу, яка має на меті допомогти людям впоратися зі зростанням цін на продукти та предмети першої необхідності. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Уряд запропонував громадянам кілька варіантів отримання грошей: традиційні банківські рахунки, паперові чеки або сучасні цифрові гаманці з криптовалютою.

Останній варіант розробили спеціально для тих, хто живе на дуже віддалених островах, куди важко доставити готівку. Як зазначив міністр фінансів Девід Пол, ці виплати сумарно складають 800 доларів на рік – сума не настільки велика, щоб кидати роботу, але достатня, щоб значно підтримати сімейний бюджет.

Програма фінансується через спеціальний трастовий фонд обсягом понад 1,3 мільярда доларів, створений за угодою зі Сполученими Штатами. Перші виплати вже відбулися наприкінці листопада, і більшість мешканців одразу витратили їх на їжу та побутові потреби.

Попри побоювання фінансових експертів щодо використання цифрових валют, влада країни впевнена, що такий підхід допоможе об'єднати тисячі людей, розкиданих на маленьких островах в океані.

