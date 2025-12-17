Маршаллові острови першими у світі платитимуть усім громадянам по 200 доларів щокварталу

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 4608 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 15804 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 13644 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 14221 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 16293 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18912 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17241 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27257 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46094 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38392 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.6м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 24995 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15172 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 25076 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 10401 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 6474 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 15805 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 25207 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 40533 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 55028 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 56339 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Італія
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 3322 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15273 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53864 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 71098 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70526 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Маршаллові острови першими у світі платитимуть усім громадянам по 200 доларів щокварталу

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Маршаллові Острови запустили програму універсального базового доходу, де кожен мешканець отримуватиме 200 доларів США щокварталу. Це перша у світі національна схема, що фінансується трастовим фондом у понад 1,3 мільярда доларів.

Маршаллові острови першими у світі платитимуть усім громадянам по 200 доларів щокварталу
Фото: The Guardian

Тихоокеанська держава Маршаллові Острови офіційно запустила унікальну програму універсального базового доходу. Тепер кожен мешканець країни отримуватиме 200 доларів США кожні три місяці як фінансову підтримку від держави. Це перша у світі національна схема такого типу, яка має на меті допомогти людям впоратися зі зростанням цін на продукти та предмети першої необхідності. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Уряд запропонував громадянам кілька варіантів отримання грошей: традиційні банківські рахунки, паперові чеки або сучасні цифрові гаманці з криптовалютою. 

Останній варіант розробили спеціально для тих, хто живе на дуже віддалених островах, куди важко доставити готівку. Як зазначив міністр фінансів Девід Пол, ці виплати сумарно складають 800 доларів на рік – сума не настільки велика, щоб кидати роботу, але достатня, щоб значно підтримати сімейний бюджет.

Польща готує скасування спецстатусу для українців: що зміниться з березня 2026 року16.12.25, 20:20 • 9792 перегляди

Програма фінансується через спеціальний трастовий фонд обсягом понад 1,3 мільярда доларів, створений за угодою зі Сполученими Штатами. Перші виплати вже відбулися наприкінці листопада, і більшість мешканців одразу витратили їх на їжу та побутові потреби. 

Попри побоювання фінансових експертів щодо використання цифрових валют, влада країни впевнена, що такий підхід допоможе об'єднати тисячі людей, розкиданих на маленьких островах в океані.

17 мільйонів українців вже подали заявки на "зимову тисячу": скільки отримали виплати16.12.25, 15:46 • 2792 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
The Guardian
Сполучені Штати Америки
Польща