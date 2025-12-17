Маршалловы острова первыми в мире будут платить всем гражданам по 200 долларов ежеквартально

Фото: The Guardian

Тихоокеанское государство Маршалловы Острова официально запустило уникальную программу универсального базового дохода. Теперь каждый житель страны будет получать 200 долларов США каждые три месяца в качестве финансовой поддержки от государства. Это первая в мире национальная схема такого типа, которая призвана помочь людям справиться с ростом цен на продукты и предметы первой необходимости. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Правительство предложило гражданам несколько вариантов получения денег: традиционные банковские счета, бумажные чеки или современные цифровые кошельки с криптовалютой.

Последний вариант разработали специально для тех, кто живет на очень отдаленных островах, куда трудно доставить наличные. Как отметил министр финансов Дэвид Пол, эти выплаты суммарно составляют 800 долларов в год – сумма не настолько велика, чтобы бросать работу, но достаточна, чтобы значительно поддержать семейный бюджет.

Программа финансируется через специальный трастовый фонд объемом более 1,3 миллиарда долларов, созданный по соглашению с Соединенными Штатами. Первые выплаты уже состоялись в конце ноября, и большинство жителей сразу потратили их на еду и бытовые нужды.

Несмотря на опасения финансовых экспертов относительно использования цифровых валют, власти страны уверены, что такой подход поможет объединить тысячи людей, разбросанных на маленьких островах в океане.

