Маршалловы острова первыми в мире будут платить всем гражданам по 200 долларов ежеквартально

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 4518 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 15642 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 13552 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 14135 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 16222 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18868 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17209 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27243 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46078 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38362 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.6м/с
87%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 24995 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 15172 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 25076 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 10401 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 6474 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 15634 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 25079 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 40471 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 54952 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 56278 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джорджия Мелони
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Одесская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 3226 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 15174 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 53834 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 71068 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 70498 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Маршалловы острова первыми в мире будут платить всем гражданам по 200 долларов ежеквартально

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Маршалловы Острова запустили программу универсального базового дохода, где каждый житель будет получать 200 долларов США ежеквартально. Это первая в мире национальная схема, финансируемая трастовым фондом в более чем 1,3 миллиарда долларов.

Маршалловы острова первыми в мире будут платить всем гражданам по 200 долларов ежеквартально
Фото: The Guardian

Тихоокеанское государство Маршалловы Острова официально запустило уникальную программу универсального базового дохода. Теперь каждый житель страны будет получать 200 долларов США каждые три месяца в качестве финансовой поддержки от государства. Это первая в мире национальная схема такого типа, которая призвана помочь людям справиться с ростом цен на продукты и предметы первой необходимости. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Правительство предложило гражданам несколько вариантов получения денег: традиционные банковские счета, бумажные чеки или современные цифровые кошельки с криптовалютой. 

Последний вариант разработали специально для тех, кто живет на очень отдаленных островах, куда трудно доставить наличные. Как отметил министр финансов Дэвид Пол, эти выплаты суммарно составляют 800 долларов в год – сумма не настолько велика, чтобы бросать работу, но достаточна, чтобы значительно поддержать семейный бюджет.

Польша готовит отмену спецстатуса для украинцев: что изменится с марта 2026 года16.12.25, 20:20 • 9792 просмотра

Программа финансируется через специальный трастовый фонд объемом более 1,3 миллиарда долларов, созданный по соглашению с Соединенными Штатами. Первые выплаты уже состоялись в конце ноября, и большинство жителей сразу потратили их на еду и бытовые нужды. 

Несмотря на опасения финансовых экспертов относительно использования цифровых валют, власти страны уверены, что такой подход поможет объединить тысячи людей, разбросанных на маленьких островах в океане.

17 миллионов украинцев уже подали заявки на "зимнюю тысячу": сколько получили выплаты16.12.25, 15:46 • 2792 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Хранитель
Соединённые Штаты
Польша