Мандрівників попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею: про що йдеться
Київ • УНН
На українсько-польському кордоні 7 жовтня у пункті пропуску "Рава-Руська" обмежать рух через ремонт дороги. Роботи триватимуть до 30 жовтня 2025 року, що призведе до уповільнення пропуску автомобілів на виїзд.
На українсько-польському кордоні з 7 жовтня у пункті пропуску "Рава-Руська" буде тимчасове обмеження руху через ремонт дороги, очікується уповільнення пропуску автомобілів на виїзд, повідомили у понеділок у Держприкордонслужбі, пише УНН.
7 жовтня перед пунктом пропуску "Рава-Руська" розпочнеться ремонт дорожнього покриття
Роботи, за повідомленням, розпочнуться 7 жовтня о 09:00 на смугах руху - як на в’їзд в Україну, так і на виїзд і триватимуть попередньо до 30 жовтня 2025 року.
Як повідомляється, ремонт стартує зі смуг в’їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України.
"Через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд, адже працюватиме лише одна смуга руху", - ідеться у повідомленні.
Мандрівників закликали врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.
