Путешественников предупредили о возможных задержках на границе с Польшей: о чем идет речь
Киев • УНН
На украинско-польской границе 7 октября в пункте пропуска "Рава-Русская" ограничат движение из-за ремонта дороги. Работы продлятся до 30 октября 2025 года, что приведет к замедлению пропуска автомобилей на выезд.
На украинско-польской границе с 7 октября в пункте пропуска "Рава-Русская" будет временное ограничение движения из-за ремонта дороги, ожидается замедление пропуска автомобилей на выезд, сообщили в понедельник в Госпогранслужбе, пишет УНН.
7 октября перед пунктом пропуска "Рава-Русская" начнется ремонт дорожного покрытия
Работы, по сообщению, начнутся 7 октября в 09:00 на полосах движения - как на въезд в Украину, так и на выезд и продлятся предварительно до 30 октября 2025 года.
Как сообщается, ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направлять на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины.
"Из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств на выезд, ведь будет работать только одна полоса движения", - говорится в сообщении.
Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.
