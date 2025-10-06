Путешественников предупредили о возможных задержках на границе с Польшей: о чем идет речь

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 2148 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 10997 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 15045 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 18977 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 42413 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 26565 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 34361 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63024 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75505 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90602 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
89%
751мм
Популярные новости
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 7720 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 10362 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 19734 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 20972 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 7684 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 7954 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 21111 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 42432 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 170969 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 99667 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Александр Охрименко
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Соединённые Штаты
Литва
Одесса
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 58127 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 55004 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 130686 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 63215 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 64804 просмотра
Актуальное
Бильд
YouTube
ТикТок
Северный поток
R-360 Нептун

Путешественников предупредили о возможных задержках на границе с Польшей: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 372 просмотра

На украинско-польской границе 7 октября в пункте пропуска "Рава-Русская" ограничат движение из-за ремонта дороги. Работы продлятся до 30 октября 2025 года, что приведет к замедлению пропуска автомобилей на выезд.

Путешественников предупредили о возможных задержках на границе с Польшей: о чем идет речь

На украинско-польской границе с 7 октября в пункте пропуска "Рава-Русская" будет временное ограничение движения из-за ремонта дороги, ожидается замедление пропуска автомобилей на выезд, сообщили в понедельник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

7 октября перед пунктом пропуска "Рава-Русская" начнется ремонт дорожного покрытия

- сообщили в ГПСУ.

Работы, по сообщению, начнутся 7 октября в 09:00 на полосах движения - как на въезд в Украину, так и на выезд и продлятся предварительно до 30 октября 2025 года.

Как сообщается, ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направлять на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины.

"Из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств на выезд, ведь будет работать только одна полоса движения", - говорится в сообщении.

Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы06.10.25, 09:51 • 18992 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Польша