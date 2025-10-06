Путешественников предупредили о возможных задержках на границе с Польшей: о чем идет речь

На украинско-польской границе с 7 октября в пункте пропуска "Рава-Русская" будет временное ограничение движения из-за ремонта дороги, ожидается замедление пропуска автомобилей на выезд, сообщили в понедельник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

7 октября перед пунктом пропуска "Рава-Русская" начнется ремонт дорожного покрытия - сообщили в ГПСУ.

Работы, по сообщению, начнутся 7 октября в 09:00 на полосах движения - как на въезд в Украину, так и на выезд и продлятся предварительно до 30 октября 2025 года.

Как сообщается, ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направлять на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины.

"Из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств на выезд, ведь будет работать только одна полоса движения", - говорится в сообщении.

Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

