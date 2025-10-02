$41.220.08
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5376 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13292 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12133 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16644 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35219 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44449 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30052 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51001 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26024 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 35431 перегляди
Макрон попередив про "таємну армію" російських ботів, які руйнують західні демократії зсередини

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон попередив про інформаційну війну рф проти західних демократій, використовуючи "таємну армію" цифрових ботів. Він зазначив, що росія системно втручається у вибори та здійснює кібератаки.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив про серйозну загрозу з боку рф, яка, за його словами, веде інформаційну війну проти західних демократій, використовуючи "таємну армію" цифрових ботів. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише УНН.

Ми будемо наївними, якщо не визнаємо, що російська таємна армія вже діє в наших демократіях. Це безликі цифрові воїни - боти, які маніпулюють громадською думкою у Франції, Німеччині та по всій Європі

- сказав Макрон.

Він зазначив, що західні країни тривалий час недооцінювали здатність росії впливати на демократичні суспільства. Хоча РФ є економічно слабшою за Європу, її військово-промисловий потенціал зростає значно швидше.

"росія виробляє більше зброї і робить це швидше. Ми недооцінили її амбіції та здатність дестабілізувати ситуацію", - заявив президент Франції.

Макрон окреслив, що Європа сьогодні перебуває у стані постійної конфронтації, де однією з головних загроз є росія. За його словами, кремль системно втручається у вибори, здійснює кібератаки, використовує міграційні потоки як інструмент тиску, а також змінює свою ядерну доктрину.

"Поряд із тероризмом, росія це найсерйозніша структурна загроза для європейської безпеки",  підкреслив він.

Макрон наголосив, що демократичні суспільства особливо вразливі до маніпуляцій через відкритість і свободу слова. Саме це, на його думку, активно використовує росія, щоб підірвати довіру до інституцій, впливати на вибори й поширювати дезінформацію.

Сотні анонімних TikTok-акаунтів поширюють проросійські наративи та підтримують радикальні партії перед виборами в Чехії 3-4 жовтня. Чеська влада бореться з мережею, яка намагається втрутитися у вибори на користь антисистемних партій.

Ольга Розгон

Новини Світу
Емманюель Макрон
Франція
Європа
Німеччина