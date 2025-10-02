Макрон предупредил о "тайной армии" российских ботов, разрушающих западные демократии изнутри
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил об информационной войне рф против западных демократий, используя "тайную армию" цифровых ботов. Он отметил, что россия системно вмешивается в выборы и осуществляет кибератаки.
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о серьезной угрозе со стороны рф, которая, по его словам, ведет информационную войну против западных демократий, используя "тайную армию" цифровых ботов. Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет УНН.
Мы будем наивны, если не признаем, что российская тайная армия уже действует в наших демократиях. Это безликие цифровые воины — боты, которые манипулируют общественным мнением во Франции, Германии и по всей Европе
Он отметил, что западные страны долгое время недооценивали способность России влиять на демократические общества. Хотя рф экономически слабее Европы, ее военно-промышленный потенциал растет значительно быстрее.
"россия производит больше оружия и делает это быстрее. Мы недооценили ее амбиции и способность дестабилизировать ситуацию", - заявил президент Франции.
Макрон отметил, что Европа сегодня находится в состоянии постоянной конфронтации, где одной из главных угроз является Россия. По его словам, Кремль системно вмешивается в выборы, осуществляет кибератаки, использует миграционные потоки как инструмент давления, а также меняет свою ядерную доктрину.
"Наряду с терроризмом, россия это самая серьезная структурная угроза для европейской безопасности", подчеркнул он.
Макрон подчеркнул, что демократические общества особенно уязвимы к манипуляциям из-за открытости и свободы слова. Именно это, по его мнению, активно использует россия, чтобы подорвать доверие к институтам, влиять на выборы и распространять дезинформацию.
Напомним
Сотни анонимных TikTok-аккаунтов распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикальные партии перед выборами в Чехии 3-4 октября. Чешские власти борются с сетью, которая пытается вмешаться в выборы в пользу антисистемных партий.
