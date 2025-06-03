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Майже половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 850 перегляди

За минулу добу зафіксовано 142 бойових зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Новопавлівському напрямках, а на Курському напрямку – 18 боєзіткнень.

Майже половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Майже половина зі 142 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському та Новопавлівському напрямках, на Курському напрямку відбулося 18 боєзіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 3 червня, показавши карту бойових дій за 2 червня, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5736 обстрілів, з них 106 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3270 дронів-камікадзе.

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк, Неліпівка та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, загарбники здійснили марну атаку на позиції наших захисників.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли, з них два - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та 12 літаків03.06.25, 08:04 • 880 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Курськ
Покровськ
Волинська область
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Сіверськ
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Україна
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