Почти половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Почти половина из 142 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском и Новопавловском направлениях, на Курском направлении произошло 18 боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 3 июня, показав карту боевых действий за 2 июня, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 78 авиационных ударов, применил три ракеты и 137 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5736 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3270 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств и одно средство ПВО врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Долгенького.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григоровки.

На Северском направлении враг пять раз шел на позиции наших подразделений в районе Григоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Плещеевка, Торецк, Нелиповка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Даченское, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Новоселка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, захватчики совершили тщетную атаку на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении произошло 18 боестолкновений. Враг совершил 182 артиллерийских обстрела, из них два - из реактивных систем залпового огня, совершил 17 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб", - сказано в сводке.

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