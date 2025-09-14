Майже без опадів: чим потішить погода українців у неділю
Київ • УНН
14 вересня на більшості території України прогнозується мінлива хмарність, на крайньому заході вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень становитиме 20-25°.
У неділю, 14 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, лише на крайньому заході країни вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза, вранці в Карпатах місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 20-25°
У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 21-23°.
День "Обійми свого собаку" та День пам’яті жертв фашизму: що ще відзначають 14 вересня14.09.25, 06:30 • 456 переглядiв