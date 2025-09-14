Майже без опадів: чим потішить погода українців у неділю

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 23352 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 50384 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 56356 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 49563 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 61366 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 36921 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 61797 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 60854 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38072 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37116 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові13 вересня, 18:12 • 12032 перегляди
Спецпредставник президента США Келлог дав пораду путіну: про що йдеться13 вересня, 19:18 • 3208 перегляди
У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви22:20 • 4360 перегляди
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg00:23 • 14350 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України02:31 • 4270 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 56340 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 38145 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 38888 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 61790 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 36878 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Марк Рютте
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 14880 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 60850 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 48679 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 96614 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 56869 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
E-6 Mercury

Майже без опадів: чим потішить погода українців у неділю

Київ • УНН

 • 160 перегляди

14 вересня на більшості території України прогнозується мінлива хмарність, на крайньому заході вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень становитиме 20-25°.

Майже без опадів: чим потішить погода українців у неділю

У неділю, 14 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, лише на крайньому заході країни вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза, вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 20-25°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 21-23°.

День "Обійми свого собаку" та День пам’яті жертв фашизму: що ще відзначають 14 вересня14.09.25, 06:30 • 456 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Карпати
Україна
Київ