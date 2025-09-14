Почти без осадков: чем порадует погода украинцев в воскресенье
Киев • УНН
14 сентября на большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность, на крайнем западе днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем составит 20-25°.
В воскресенье, 14 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, лишь на крайнем западе страны днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза, утром в Карпатах местами туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 20-25°
В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 21-23°.
