Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 25028 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 54270 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 58910 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 51107 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 62639 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 37271 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 62972 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 61517 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38184 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37219 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Почти без осадков: чем порадует погода украинцев в воскресенье

Киев • УНН

 • 652 просмотра

14 сентября на большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность, на крайнем западе днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем составит 20-25°.

Почти без осадков: чем порадует погода украинцев в воскресенье

В воскресенье, 14 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, лишь на крайнем западе страны днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза, утром в Карпатах местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 20-25°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 21-23°.

День "Обними свою собаку" и День памяти жертв фашизма: что еще отмечают 14 сентября14.09.25, 06:30 • 910 просмотров

Вадим Хлюдзинский

