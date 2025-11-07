Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
За 2023 рік 7 914 українців отримали дохід на платформі OnlyFans у розмірі близько 5 млрд грн. За 2024 рік лише 152 українці задекларували 132,8 млн грн доходу, сплативши понад 13 млн грн податку.
Майже 8 тисяч творців-українців заробили близько 5 млрд грн на платформі з дорослим контентом OnlyFans лише за 2023 рік, свідчать дані голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, пише УНН.
Деталі
"За цей період (2023 рік - ред.) 7 914 українців отримали дохід на платформі на суму близько 5 млрд грн, що на 750 млн грн більше, ніж за три попередні роки", - написав Гетманцев у соцмережах з посиланням на дані платформи.
Водночас, за його даними, за 2024 рік лише 152 українці офіційно задекларували 132,8 млн грн доходу від платформи OnlyFans. До бюджету з цього нараховано понад 13 млн грн податку.
Нагадаємо
Громадяни України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі OnlyFans, станом на вересень 2025 року мають податковий борг у розмірі 384,7 млн грн.
