Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год

ukenru
Эксклюзив
07:19 • 10801 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 14440 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 21248 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 24331 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 29545 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 60859 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57081 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37662 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 33989 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 61869 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне атаковали Запорожье: выбиты окна в многоэтажках и детском саду6 ноября, 22:56 • 7194 просмотра
армия рф пытается ускориться на Покровском направлении - DeepStatePhoto6 ноября, 23:36 • 9718 просмотра
Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»7 ноября, 01:37 • 8922 просмотра
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности03:02 • 13756 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto03:28 • 13020 просмотра
публикации
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 10820 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 60876 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 35094 просмотра
Взяточник и его команда: как нардеп Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентраPhoto6 ноября, 11:03 • 6848 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 41239 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Даниил Гетманцев
Олег Кипер
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 3616 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 2438 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 3254 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 32941 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 33699 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Нефть марки Brent

Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год

Киев • УНН

 • 2442 просмотра

За 2023 год 7 914 украинцев получили доход на платформе OnlyFans в размере около 5 млрд грн. За 2024 год только 152 украинца задекларировали 132,8 млн грн дохода, уплатив более 13 млн грн налога.

Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год

Почти 8 тысяч украинских авторов заработали около 5 млрд грн на платформе с взрослым контентом OnlyFans только за 2023 год, свидетельствуют данные главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пишет УНН.

Детали

"За этот период (2023 год - ред.) 7 914 украинцев получили доход на платформе на сумму около 5 млрд грн, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года", - написал Гетманцев в соцсетях со ссылкой на данные платформы.

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн12.11.24, 15:13 • 70753 просмотра

В то же время, по его данным, за 2024 год только 152 украинца официально задекларировали 132,8 млн грн дохода от платформы OnlyFans. В бюджет с этого начислено более 13 млн грн налога.

Напомним

Граждане Украины, которые в течение 2020-2022 годов получали доходы от размещения контента на платформе OnlyFans, по состоянию на сентябрь 2025 года имеют налоговый долг в размере 384,7 млн грн.

В Украине за работу на OnlyFans вынесено шесть приговоров за 3 года17.03.25, 15:16 • 272666 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаУНН Lite
Государственный бюджет
Социальная сеть
Даниил Гетманцев