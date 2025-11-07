Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
Киев • УНН
За 2023 год 7 914 украинцев получили доход на платформе OnlyFans в размере около 5 млрд грн. За 2024 год только 152 украинца задекларировали 132,8 млн грн дохода, уплатив более 13 млн грн налога.
Почти 8 тысяч украинских авторов заработали около 5 млрд грн на платформе с взрослым контентом OnlyFans только за 2023 год, свидетельствуют данные главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пишет УНН.
Детали
"За этот период (2023 год - ред.) 7 914 украинцев получили доход на платформе на сумму около 5 млрд грн, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года", - написал Гетманцев в соцсетях со ссылкой на данные платформы.
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн12.11.24, 15:13 • 70753 просмотра
В то же время, по его данным, за 2024 год только 152 украинца официально задекларировали 132,8 млн грн дохода от платформы OnlyFans. В бюджет с этого начислено более 13 млн грн налога.
Напомним
Граждане Украины, которые в течение 2020-2022 годов получали доходы от размещения контента на платформе OnlyFans, по состоянию на сентябрь 2025 года имеют налоговый долг в размере 384,7 млн грн.
В Украине за работу на OnlyFans вынесено шесть приговоров за 3 года17.03.25, 15:16 • 272666 просмотров