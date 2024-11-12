OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

Платформа со взрослым контентом OnlyFans сама платит налоги в Украине, но для «актеров-украинцев» это пока невозможно, хотя таких - более 5000 человек, которые заработали только за три года более $120 млн, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, который является соавтором новой версии законопроекта о декриминализации порно, пишет УНН.

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«Вчера мы внесли законопроект о декриминализации порно. Как ни странно, но это и о налогах тоже. Вы уже наверняка читали, что налоговая имеет данные, например, по OnlyFans, по поступлениям украинцев за 2020-2022 годы. И в теории может спокойно начислять налоги. Для понимания, речь о более чем 5000 человек, которые совокупно за эти годы получили: 2020 год: примерно $8 млн доходов; 2021 год: уже более $35 млн доходов; 2022 год: почти $80 млн доходов. Думаю, тренд по годам понятен», - написал Железняк в Telegram.

OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов

Он подчеркнул, что «OnlyFans платит сам налоги в Украине уже».

«Но «актеры-украинцы» - даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной. Надеюсь, это достаточный аргумент для тех, кто еще почему-то считаю, что «не время» убирать эту средневековую норму», - указал Железняк.

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