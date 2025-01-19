Майже 200 тисяч сирійських біженців повертаються додому: що змусило їх прийняти це рішення?

Близько 200 тисяч сирійських біженців повернулися до Сирії після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

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Більшість з них залишала країну через нестабільність і жорстокі репресії, а тепер вони повертаються на батьківщину, сподіваючись на нове починання в умовах змінюваної ситуації.

У той же час, минулий рік приніс ще одну хвилю повернень, оскільки сотні тисяч сирійських біженців, які були змушені залишити свої домівки і шукати притулок у Лівані, також вирішили повернутися додому. Це сталося на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та бойовиками Хезболли, підтримуваними Іраном. Бої між цими силами значно ускладнили ситуацію в регіоні, що призвело до того, що чимало людей, які залишали Сирію через подібні конфлікти, відчули на собі ще більшу небезпеку і вирішили повернутися до своєї країни.

Згідно з офіційними даними ООН, на піку конфлікту з Сирії втекло більше 5,5 мільйона людей, більшість з яких оселилися в сусідніх країнах, зокрема в Туреччині. Саме ця країна прийняла найбільше сирійських біженців – близько 3,3 мільйона осіб. Крім того, значна кількість біженців була змушена знайти притулок в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, де наразі проживає понад 850 тисяч сирійців.

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