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Майже 200 тисяч сирійських біженців повертаються додому: що змусило їх прийняти це рішення?

Майже 200 тисяч сирійських біженців повертаються додому: що змусило їх прийняти це рішення?

Київ • УНН

 • 48815 перегляди

Близько 200 тисяч сирійських біженців повернулися до своєї країни після падіння режиму Асада. Більшість біженців покидали Сирію через репресії, а зараз повертаються через нестабільність у сусідніх країнах.

Близько 200 тисяч сирійських біженців повернулися до Сирії після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Більшість з них залишала країну через нестабільність і жорстокі репресії, а тепер вони повертаються на батьківщину, сподіваючись на нове починання в умовах змінюваної ситуації.

У той же час, минулий рік приніс ще одну хвилю повернень, оскільки сотні тисяч сирійських біженців, які були змушені залишити свої домівки і шукати притулок у Лівані, також вирішили повернутися додому. Це сталося на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та бойовиками Хезболли, підтримуваними Іраном. Бої між цими силами значно ускладнили ситуацію в регіоні, що призвело до того, що чимало людей, які залишали Сирію через подібні конфлікти, відчули на собі ще більшу небезпеку і вирішили повернутися до своєї країни.

Згідно з офіційними даними ООН, на піку конфлікту з Сирії втекло більше 5,5 мільйона людей, більшість з яких оселилися в сусідніх країнах, зокрема в Туреччині. Саме ця країна прийняла найбільше сирійських біженців – близько 3,3 мільйона осіб. Крім того, значна кількість біженців була змушена знайти притулок в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, де наразі проживає понад 850 тисяч сирійців.

Сирійські повстанці зайняли Хаму, вибивши урядові війська з стратегічно важливого міста05.12.24, 16:48 • 18133 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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