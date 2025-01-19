Почти 200 тысяч сирийских беженцев возвращаются домой: что заставило их принять это решение?
Киев • УНН
Около 200 тысяч сирийских беженцев вернулись в свою страну после падения режима Асада. Большинство беженцев покидали Сирию из-за репрессий, а сейчас возвращаются из-за нестабильности в соседних странах.
Около 200 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию после падения режима Башара Асада. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Большинство из них покидали страну из-за нестабильности и жестоких репрессий, а теперь они возвращаются на родину, надеясь на новое начинание в условиях меняющейся ситуации.
В то же время, прошлый год принес еще одну волну возвращений, поскольку сотни тысяч сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в Ливане, также решили вернуться домой. Это произошло на фоне обострения конфликта между Израилем и боевиками Хезболлы, поддерживаемыми Ираном. Бои между этими силами значительно усложнили ситуацию в регионе, что привело к тому, что многие люди, которые покидали Сирию из-за подобных конфликтов, почувствовали на себе еще большую опасность и решили вернуться в свою страну.
Согласно официальным данным ООН, на пике конфликта из Сирии бежало более 5,5 миллиона человек, большинство из которых поселились в соседних странах, в частности в Турции. Именно эта страна приняла больше всего сирийских беженцев - около 3,3 миллиона человек. Кроме того, значительное количество беженцев было вынуждено найти убежище в странах Европейского Союза, в частности в Германии, где сейчас проживает более 850 тысяч сирийцев.
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