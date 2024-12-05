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Сирийские повстанцы заняли Хаму, выбив правительственные войска из стратегически важного города

Сирийские повстанцы заняли Хаму, выбив правительственные войска из стратегически важного города

Киев  •  УНН

 • 5401 просмотра

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Повстанцы выбили правительственные войска из города Хама, что открывает путь для наступления на юг Сирии. Это ослабляет позиции Асада и его союзников из России и Ирана в регионе.

Сирийские повстанцы выбили прорежимные силы из Хамы, одержав важную победу после успешного наступления на севере Сирии. Это нанесло новый удар президенту Башару аль-Асаду и его союзникам из России и Ирана, усилив напряженность в регионе.

Захват Хамы, которая осталась под контролем правительства с начала войны, открывает путь для дальнейшего наступления на стратегически важные города, что может изменить баланс сил в Сирии.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

детали

Сирийская армия заявила о переносе своих сил за пределы Хамы" для сохранения жизни гражданских и предотвращения городских сражений " после интенсивных столкновений, произошедших в городе. Повстанцы, в свою очередь, сообщили, что захватили районы на северо-востоке города и центральную тюрьму, освободив заключенных.

Телеканал Al Jazeera показал кадры, на которых видно повстанцев в Хаме — некоторые из них встречаются с гражданскими близ кольца, другие едут на военных машинах и мопедах.

На прошлой неделе повстанцы захватили важный северный город Алеппо и с тех пор продвигаются на юг из своего анклава на северо-западе Сирии.

Захват Хамы, оставшейся под контролем правительства на протяжении всего гражданского конфликта, может привести к новым потрясениям в Дамаске и усилить опасения по поводу дальнейшего наступления повстанцев на юг страны.

Асад полагался на сильную поддержку России и Ирана на самых интенсивных этапах конфликта, что помогло ему восстановить контроль над большей частью территории и крупнейшими городами. Однако недавние события на севере Сирии указывают на проблемы в его альянсе, поскольку Россия с 2022 года сосредоточена на войне в Украине, а Хезболла, который был одной из основных иранских сил в Сирии, понес большие потери в войне с Израилем.

Во время наступления на Хаму главнокомандующий повстанцами Абу Мухаммад аль-Голани обратился с видеозаявлением, в котором предупредил о возможном участии другой мощной региональной силы, поддерживаемой Ираном — иракских милиций Хашд аль-Шааби.

Мы призываем премьер-министра Ирака удержать Ирак от втягивания в пламя новой войны, связанной с событиями в Сирии

- заявил главные.

Ключевой город Хама находится на полпути между Алеппо и Дамаском, и ее захват открывает путь к наступлению повстанцев на Хомс — важный город, который является транспортным узлом для крупнейших и густонаселенных регионов Сирии.

Кроме того, Хама имеет стратегическое значение из — за контроля над двумя городами с многочисленными религиозными меньшинствами-Мухрадой, где проживает много христиан, и Саламией, где проживает большое сообщество исмаилитских мусульман.Хотя повстанцы ранее не захватывали Хаму, этот город исторически был очагом сопротивления правлению династии Асада.

В 1982 году здесь произошло восстание активистов Мусульманского Братства, после которого армия предприняла жестокую трехнедельную атаку, в результате которой погибло более 10 000 человек. Эта операция стала моделью для кампании Асада против повстанцев.   

Повстанцы в Алеппо снесли статуи семьи Асада после захвата города30 нояб. 2024, 16:20 • 22406 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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