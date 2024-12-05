Сирийские повстанцы заняли Хаму, выбив правительственные войска из стратегически важного города

Сирийские повстанцы выбили прорежимные силы из Хамы, одержав важную победу после успешного наступления на севере Сирии. Это нанесло новый удар президенту Башару аль-Асаду и его союзникам из России и Ирана, усилив напряженность в регионе.

Захват Хамы, которая осталась под контролем правительства с начала войны, открывает путь для дальнейшего наступления на стратегически важные города, что может изменить баланс сил в Сирии.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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Сирийская армия заявила о переносе своих сил за пределы Хамы" для сохранения жизни гражданских и предотвращения городских сражений " после интенсивных столкновений, произошедших в городе. Повстанцы, в свою очередь, сообщили, что захватили районы на северо-востоке города и центральную тюрьму, освободив заключенных.

Телеканал Al Jazeera показал кадры, на которых видно повстанцев в Хаме — некоторые из них встречаются с гражданскими близ кольца, другие едут на военных машинах и мопедах.

На прошлой неделе повстанцы захватили важный северный город Алеппо и с тех пор продвигаются на юг из своего анклава на северо-западе Сирии.

Захват Хамы, оставшейся под контролем правительства на протяжении всего гражданского конфликта, может привести к новым потрясениям в Дамаске и усилить опасения по поводу дальнейшего наступления повстанцев на юг страны.

Асад полагался на сильную поддержку России и Ирана на самых интенсивных этапах конфликта, что помогло ему восстановить контроль над большей частью территории и крупнейшими городами. Однако недавние события на севере Сирии указывают на проблемы в его альянсе, поскольку Россия с 2022 года сосредоточена на войне в Украине, а Хезболла, который был одной из основных иранских сил в Сирии, понес большие потери в войне с Израилем.

Во время наступления на Хаму главнокомандующий повстанцами Абу Мухаммад аль-Голани обратился с видеозаявлением, в котором предупредил о возможном участии другой мощной региональной силы, поддерживаемой Ираном — иракских милиций Хашд аль-Шааби.

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Ключевой город Хама находится на полпути между Алеппо и Дамаском, и ее захват открывает путь к наступлению повстанцев на Хомс — важный город, который является транспортным узлом для крупнейших и густонаселенных регионов Сирии.

Кроме того, Хама имеет стратегическое значение из — за контроля над двумя городами с многочисленными религиозными меньшинствами-Мухрадой, где проживает много христиан, и Саламией, где проживает большое сообщество исмаилитских мусульман.Хотя повстанцы ранее не захватывали Хаму, этот город исторически был очагом сопротивления правлению династии Асада.

В 1982 году здесь произошло восстание активистов Мусульманского Братства, после которого армия предприняла жестокую трехнедельную атаку, в результате которой погибло более 10 000 человек. Эта операция стала моделью для кампании Асада против повстанцев.

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