Повстанцы в Алеппо снесли статуи семьи Асада после захвата города
Киев • УНН
Сирийские повстанцы при поддержке Турции полностью захватили город Алеппо. Во время штурма была свергнута статуя брата и бюст отца президента Башара Асада, а над цитаделью подняли флаг Свободной Сирии.
Сирийские повстанцы при поддержке Турции объявили о полном захвате Алеппо, второго по величине города Сирии. СМИ сообщают о "символическом моменте" - во время штурма Алеппо, повстанцы повалили статую и бюст брата и отца президента Башара Асада.
Передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Исламистские повстанцы в Сирии во время штурма Алеппо повалили статую брата Башара Асада, а также бюст отца президента Сирии.
По словам местных жителей и бойцов, тысячи сирийских повстанцев рассредоточились в Алеппо на автомобилях с импровизированной броней и пикапах, разместившись в таких достопримечательностях, как старая цитадель, в субботу, на следующий день после того, как они вошли в крупнейший город Сирии.
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По словам журналиста Рагипа Солу с сайта Middle East Eye, флаг Свободной Сирии был поднят над исторической цитаделью Алеппо и мечетью Омейядов, ключевыми символами города.
Падение Алеппо является серьезным ударом по правительству Асада, которое в последние годы укрепило контроль над городом. Россия, вероятно важнейший союзник режима, не смогла остановить наступление повстанцев.
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