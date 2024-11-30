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Впервые за 8 лет: российские самолеты нанесли удар по Алеппо - СМИ

Впервые за 8 лет: российские самолеты нанесли удар по Алеппо - СМИ

Киев  •  УНН

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Российская авиация атаковала Алеппо впервые с 2016 года. Повстанцы взорвали две машины и продвигаются к центру, аэропорт и дороги закрыты.

Впервые с 2016 года российские самолеты нанесли удар по второму крупнейшему городу Сирии - Алеппо. Об этом сообщает BILD и AFP, передает УНН.

"Российские военные самолеты в ночь на 30 ноября впервые с 2016 года нанесли удары по частям города Алеппо, заявили в Сирийском наблюдательном центре по правам человека", - пишет издание.

Отмечается, что сирийское крыло террористической сети "Аль-Каида" - группировки "Хаятт Тахрир аш-Шам" - и союзные формирования взяли под контроль "большую часть города, правительственные центры и тюрьмы".

Дополнение

Битва за Алеппо в 2016 году стала поворотным моментом в войне между сирийскими правительственными войсками и повстанцами с тех пор, как в 2011 году протесты против правления Башара Асада переросли в войну.

Повстанцы ворвались во второй по величине город Сирии Алепо, взорвав в пятницу два заминированных автомобиля, и вступили в бои с правительственными войсками на западной окраине города.

В Алеппо закрыт аэропорт и все дороги, ведущие в город. Правительственным войскам приказано "осторожно отступать". рф, которая является одним из ключевых партнеров сирийского диктатора Башара Асада, уже пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать продвижению повстанцев.

Павел Башинский

Павел Башинский

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