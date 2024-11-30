Повстанцы достигли центра Алеппо, рф пообещала Асаду военную помощь-Reuters

ukenru
Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 55576 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 92381 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 103814 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 106954 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 103606 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 121255 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 131072 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131646 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133029 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122974 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько завтра придется сидеть без света: в ДТЭК показали графики для Киева и трех областей

Сколько завтра придется сидеть без света: в ДТЭК показали графики для Киева и трех областей

 • 20763 просмотра
В обмен на членство в НАТО: Зеленский назвал условие, при котором готов "прекратить войну"

В обмен на членство в НАТО: Зеленский назвал условие, при котором готов "прекратить войну"

 • 21302 просмотра
Командир бригады "Холодный Яр" Павел Палиса получил должность в Офисе Президента

Командир бригады "Холодный Яр" Павел Палиса получил должность в Офисе Президента

 • 22246 просмотра
С декабря приложение "Армия+" станет доступным и для нацгвардейцев - Зеленский

С декабря приложение "Армия+" станет доступным и для нацгвардейцев - Зеленский

 • 18357 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 19783 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 97614 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 100227 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 116893 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 128764 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 150008 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 19783 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 55684 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 57028 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

 • 59364 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 103336 просмотра
Актуальное
Повстанцы достигли центра Алеппо, рф пообещала Асаду военную помощь-Reuters

Повстанцы достигли центра Алеппо, рф пообещала Асаду военную помощь-Reuters

Киев  •  УНН

 • 1254 просмотра

Read in English

Повстанцы достигли центра Алеппо, все дороги и аэропорт закрыты. Россия пообещала оказать Асаду дополнительную военную помощь в течение 72 часов, правительственным войскам приказано осторожно отступать.

В Алеппо закрыт аэропорт и все дороги, ведущие к городу. Правительственным войскам приказано "осторожно отступать". рф, которая является одним из ключевых партнеров сирийского диктатора Башара Асада, уже пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать продвижению повстанцев. Об этом в пятницу, 29 ноября, указывает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новое военное оборудование от Москвы начнет поступать в Сирию в течение следующих 72 часов.

Агентство пишет, что тем временем, Сирийской Арабской армии (САА) было приказано осуществлять "безопасный отвод" из основных районов города, куда вошли повстанцы.

Вместе с тем в пятницу сирийское государственное телевидение отрицало, что повстанцы достигли города Алеппо. Также в государственных СМИ заявляли, что РФ оказывает сирийской армии поддержку с воздуха.

Напомним

Повстанцы атаковали позиции армии Асада в районе западного Алеппо, воспользовавшись отсутствием российских войск. Башар Асад срочно прибыл в рф на фоне обострения ситуации.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
reutersReuters
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия