В Алеппо закрыт аэропорт и все дороги, ведущие к городу. Правительственным войскам приказано "осторожно отступать". рф, которая является одним из ключевых партнеров сирийского диктатора Башара Асада, уже пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать продвижению повстанцев. Об этом в пятницу, 29 ноября, указывает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новое военное оборудование от Москвы начнет поступать в Сирию в течение следующих 72 часов.

Агентство пишет, что тем временем, Сирийской Арабской армии (САА) было приказано осуществлять "безопасный отвод" из основных районов города, куда вошли повстанцы.

Вместе с тем в пятницу сирийское государственное телевидение отрицало, что повстанцы достигли города Алеппо. Также в государственных СМИ заявляли, что РФ оказывает сирийской армии поддержку с воздуха.

Напомним

Повстанцы атаковали позиции армии Асада в районе западного Алеппо, воспользовавшись отсутствием российских войск. Башар Асад срочно прибыл в рф на фоне обострения ситуации.