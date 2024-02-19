Маємо проблему у боєприпасах, але війна переходить у фазу, коли воюють безпілотні засоби – Павлюк

В ЗСУ створюються нові підрозділи, є також потреби, що стосуються доукомплектації технікою, артилерією, боєприпасами. Разом з тим, військові дії переходять у фазу, коли воюють безпілотні засоби.

Про це в інтерв'ю проекту Радіо Свобода "Донбас Реалії" розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає УНН.

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Війна переходить в іншу фазу – де воюють безпілотні засоби. (..) Поки безпілотні засоби можуть максимально сприяти цьому. Але відсоток знищення противника дуже відрізняється від того, що був на початку війни і зараз. - сказав генерал Павлюк.

За його словами, процент знищення безпілотними засобами, за останні місяці, в загальному близько 70% цілей.

Але без людини не буде ніякого успіху, не буде ніяких реальних дій. Без солдата, який не виконає свою задачу, не зайде на позицію противника, не знищить тих, хто там є. – сказав Павлюк.

Військовий зазначив, що у ЗСУ необхідно постійно докомплектовувати підрозділи, які ведуть бойові дії, крім того, створюються нові підрозділи. В цьому сенсі є певна проблема з боєприпасами.

Боєприпаси – найбільш велика проблематика, крім засобів протиповітряної оборони. І техніка, особливо артилерія. Тому дуже багато запитів – зазначив командувач Сухопутних військ Збройних сил.

На питання щодо співпраці з партнерами щодо забезпечення війсткових потреб, генерал Павлюк зазначив, що у всіх партнерів є розуміння в тому, що Україні потрібно допомагати, але є інше питання, що стосується спроможності.

На жаль, не все ми можемо забезпечити. Це можливості не тільки нашої країни, , а й наших партнерів. (..) Тому Ми працюємо по всьому світу для того, щоб знайти той ресурс, який потрібен нашій армії. – розповів Павлюк.

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