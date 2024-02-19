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Маємо проблему у боєприпасах, але війна переходить у фазу, коли воюють безпілотні засоби – Павлюк

Маємо проблему у боєприпасах, але війна переходить у фазу, коли воюють безпілотні засоби – Павлюк

Київ • УНН

 • 23997 перегляди

Командувач Сухопутних військ України заявив, що, хоча боєприпаси є проблемою, війна вступає у фазу, коли безпілотні апарати воюють і знищують близько 70% цілей.

В ЗСУ створюються нові підрозділи, є також потреби, що стосуються доукомплектації технікою, артилерією, боєприпасами. Разом з тим, військові дії переходять у фазу, коли воюють безпілотні засоби.

Про це в інтерв'ю проекту Радіо Свобода "Донбас Реалії" розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає УНН.

Деталі

Війна переходить в іншу фазу – де воюють безпілотні засоби. (..) Поки безпілотні засоби можуть максимально сприяти цьому. Але відсоток знищення противника дуже відрізняється від того, що був на початку війни і зараз.

- сказав генерал Павлюк.

За його словами, процент знищення безпілотними засобами, за останні місяці, в загальному близько 70% цілей.

Але без людини не буде ніякого успіху, не буде ніяких реальних дій. Без солдата, який не виконає свою задачу, не зайде на позицію противника, не знищить тих, хто там є.

– сказав Павлюк.

Військовий зазначив, що у ЗСУ необхідно постійно докомплектовувати підрозділи, які ведуть бойові дії, крім того, створюються нові підрозділи. В цьому сенсі є певна проблема з боєприпасами.

Боєприпаси – найбільш велика проблематика, крім засобів протиповітряної оборони. І техніка, особливо артилерія. Тому дуже багато запитів

 – зазначив командувач Сухопутних військ Збройних сил.

На питання щодо співпраці з партнерами щодо забезпечення війсткових потреб, генерал Павлюк зазначив, що у всіх партнерів є розуміння в тому, що Україні потрібно допомагати, але є інше питання, що стосується спроможності.

На жаль, не все ми можемо забезпечити. Це можливості не тільки нашої країни, , а й наших партнерів. (..) Тому Ми працюємо по всьому світу для того, щоб знайти той ресурс, який потрібен нашій армії. 

– розповів Павлюк.

Нагадаємо

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення ще двох літаків російських окупантів - винищувачів Су-34 та Су-35С - 19 лютого на Східному напрямку.

Російська армія атакувала дві громади в Миколаївській області за допомогою артилерії та безпілотників 18 лютого, обстрілявши населені пункти, але обійшлося без жертв.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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