Маємо проблему у боєприпасах, але війна переходить у фазу, коли воюють безпілотні засоби – Павлюк
Київ • УНН
Командувач Сухопутних військ України заявив, що, хоча боєприпаси є проблемою, війна вступає у фазу, коли безпілотні апарати воюють і знищують близько 70% цілей.
В ЗСУ створюються нові підрозділи, є також потреби, що стосуються доукомплектації технікою, артилерією, боєприпасами. Разом з тим, військові дії переходять у фазу, коли воюють безпілотні засоби.
Про це в інтерв'ю проекту Радіо Свобода "Донбас Реалії" розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає УНН.
Деталі
Війна переходить в іншу фазу – де воюють безпілотні засоби. (..) Поки безпілотні засоби можуть максимально сприяти цьому. Але відсоток знищення противника дуже відрізняється від того, що був на початку війни і зараз.
За його словами, процент знищення безпілотними засобами, за останні місяці, в загальному близько 70% цілей.
Але без людини не буде ніякого успіху, не буде ніяких реальних дій. Без солдата, який не виконає свою задачу, не зайде на позицію противника, не знищить тих, хто там є.
Військовий зазначив, що у ЗСУ необхідно постійно докомплектовувати підрозділи, які ведуть бойові дії, крім того, створюються нові підрозділи. В цьому сенсі є певна проблема з боєприпасами.
Боєприпаси – найбільш велика проблематика, крім засобів протиповітряної оборони. І техніка, особливо артилерія. Тому дуже багато запитів
На питання щодо співпраці з партнерами щодо забезпечення війсткових потреб, генерал Павлюк зазначив, що у всіх партнерів є розуміння в тому, що Україні потрібно допомагати, але є інше питання, що стосується спроможності.
На жаль, не все ми можемо забезпечити. Це можливості не тільки нашої країни, , а й наших партнерів. (..) Тому Ми працюємо по всьому світу для того, щоб знайти той ресурс, який потрібен нашій армії.
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