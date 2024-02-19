Есть проблема в боеприпасах, но война переходит в фазу, когда воюют беспилотные средства - Павлюк
Киев • УНН
Командующий Сухопутных войск Украины заявил, что, хотя боеприпасы являются проблемой, война вступает в фазу, когда беспилотные аппараты воюют и уничтожают около 70% целей.
В ВСУ создаются новые подразделения, есть также потребности, касающиеся доукомплектации техникой, артиллерией, боеприпасами. Вместе с тем, военные действия переходят в фазу, когда воюют беспилотные средства.
Об этом в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии" рассказал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.
Детали
Война переходит в другую фазу - где воюют беспилотные средства. (...) Пока беспилотные средства могут максимально способствовать этому. Но процент уничтожения противника очень отличается от того, что был в начале войны и сейчас.
По его словам, процент уничтожения беспилотными средствами, за последние месяцы, в общем около 70% целей.
Но без человека не будет никакого успеха, не будет никаких реальных действий. Без солдата, который не выполнит свою задачу, не зайдет на позицию противника, не уничтожит тех, кто там есть.
Военный отметил, что в ВСУ необходимо постоянно доукомплектовывать подразделения, которые ведут боевые действия, кроме того, создаются новые подразделения. В этом смысле есть определенная проблема с боеприпасами.
Боеприпасы - наиболее большая проблематика, кроме средств противовоздушной обороны. И техника, особенно артиллерия. Поэтому очень много запросов
На вопрос о сотрудничестве с партнерами по обеспечению войсковых потребностей, генерал Павлюк отметил, что у всех партнеров есть понимание в том, что Украине нужно помогать, но есть другой вопрос, касающийся способности.
К сожалению, не все мы можем обеспечить. Это возможности не только нашей страны, но и наших партнеров. (...) Поэтому мы работаем по всему миру для того, чтобы найти тот ресурс, который нужен нашей армии.
Напомним,
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Есть проблема в боеприпасах, но война переходит в фазу, когда воюют беспилотные средства - Павлюк
Командующий Сухопутных войск Украины заявил, что, хотя боеприпасы являются проблемой, война вступает в фазу, когда беспилотные аппараты воюют и уничтожают около 70% целей.
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