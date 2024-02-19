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Есть проблема в боеприпасах, но война переходит в фазу, когда воюют беспилотные средства - Павлюк

Есть проблема в боеприпасах, но война переходит в фазу, когда воюют беспилотные средства - Павлюк

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 11:09  •  12635 просмотра

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Командующий Сухопутных войск Украины заявил, что, хотя боеприпасы являются проблемой, война вступает в фазу, когда беспилотные аппараты воюют и уничтожают около 70% целей.

В ВСУ создаются новые подразделения, есть также потребности, касающиеся доукомплектации техникой, артиллерией, боеприпасами. Вместе с тем, военные действия переходят в фазу, когда воюют беспилотные средства.

Об этом в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии" рассказал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.

Детали

Война переходит в другую фазу - где воюют беспилотные средства. (...) Пока беспилотные средства могут максимально способствовать этому. Но процент уничтожения противника очень отличается от того, что был в начале войны и сейчас.

- сказал генерал Павлюк.

По его словам, процент уничтожения беспилотными средствами, за последние месяцы, в общем около 70% целей.

Но без человека не будет никакого успеха, не будет никаких реальных действий. Без солдата, который не выполнит свою задачу, не зайдет на позицию противника, не уничтожит тех, кто там есть.

- сказал Павлюк.

Военный отметил, что в ВСУ необходимо постоянно доукомплектовывать подразделения, которые ведут боевые действия, кроме того, создаются новые подразделения. В этом смысле есть определенная проблема с боеприпасами.

Боеприпасы - наиболее большая проблематика, кроме средств противовоздушной обороны. И техника, особенно артиллерия. Поэтому очень много запросов

 - отметил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил.

На вопрос о сотрудничестве с партнерами по обеспечению войсковых потребностей, генерал Павлюк отметил, что у всех партнеров есть понимание в том, что Украине нужно помогать, но есть другой вопрос, касающийся способности.

К сожалению, не все мы можем обеспечить. Это возможности не только нашей страны, но и наших партнеров. (...) Поэтому мы работаем по всему миру для того, чтобы найти тот ресурс, который нужен нашей армии. 

- рассказал Павлюк.

Напомним,

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил об уничтожении еще двух самолетов российских оккупантов - истребителей Су-34 и Су-35С - 19 февраля на Восточном направлении.

Российская армия атаковала две общины в Николаевской области с помощью артиллерии и беспилотников 18 февраля, обстреляв населенные пункты, но обошлось без жертв.

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Игорь Тележников

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aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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